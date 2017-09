0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono otto i nuovi film al cinema dal 21 settembre ed è sfida tra Luc Besson e Sofia Coppola. Ben 500 le sale a disposizione per il nuovo capitolo fantascientifico del regista francese contro le 360 dell’autrice americana, alle prese con un pericoloso remake. Outsider di lusso è il sequel di Kingsman, mentre l’italiano della settimana è il ritorno di Vincenzo Marra al dramma di denuncia sociale.

L’inganno

Sofia Coppola dirige il remake di La notte brava del soldato Jonathan, film del 1971 di Don Siegel con Clint Eastwood. Un sinistro dramma southern gothic ai tempi della guerra civile americana: un soldato unionista mezzo morto (Colin Farrell) viene aiutato dalle ragazze di una scuola femminile della Confederazione, presieduta dalla direttrice Nicole Kidman. Rivalità e giochi pericolosi sono dietro l’angolo.

Kingsman: Il cerchio d’oro

Non è una nuova avventura delle spie più pericolose e spericolate del pianeta, ma un vero prosieguo del film precedente. Stavolta Eggsy (Taron Egerton) e i Kingsmen saranno costretti a collaborare con l’agenzia americana degli Statesman per salvare il mondo da un nuovo pericolo. Nel super cast anche Jeff Bridges, Halle Barry, Channing Tatum, Julianne Moore e l’atteso ritorno del redivivo Colin Firth.

Valerian e la città dei mille pianeti

Luc Besson firma il film più costoso della storia del cinema francese. Adattamento del fumetto franco-belga Valérian et Laureline, il nuovo science-fiction del regista di Il quinto elemento ha per protagonisti due agenti speciali del governo dei territori umani, Cara Delevingne e Dane DeHaan. Una coppia responsabile del mantenimento dell’ordine nell’universo, minacciato da forze oscure che mettono a rischio l’esistenza dell’umanità. Nel cast Clive Owen, Ethan Hawke, Rutger Hauer e un’inedita Rihanna.

L’equilibrio

Il sacerdozio nella Terra dei Fuochi: Vincenzo Marra racconta “il dilemma su quale sia la scelta giusta da fare in una terra abbandonata”. Don Giuseppe (Mimmo Borrelli) è un prete in crisi da poco trasferito in un piccolo paese del napoletano. Una volta insediatosi, si scontrerà con la dura realtà del quartiere. E per salvare una madre e la sua bambina abusata sarà pronto a subire le conseguenze senza paura.

Noi siamo tutto

Dramma sentimentale per teenagers (dal romanzo young adult di Nicola Yoon) con le giovani star Amanda Stenberg e Nick Robinson. Lei è una diciottenne vittima della solitudine a causa di una malattia che la costringe a vivere chiusa in casa. Lui un ragazzo gentile e introverso che immediatamente attira la sua attenzione. Tra i due sboccia un legame profondo che li porterà a rischiare tutto per stare insieme.

2 biglietti della lotteria

Da Paul Negoescu (A Month in Thailand, il geniale corto Derby), una surreale e divertente commedia on the road sulla Romania di oggi. Dinel, Sile e Pompiliu sono tre amici che hanno disperatamente bisogno di soldi. Quando vengono baciati dalla fortuna e vincono alla lotteria, scoprono di non sapere dove sia finito il biglietto vincente. Si imbarcano quindi in una ricerca forsennata che li porterà dalla provincia fino alla periferia di Bucarest.

Glory – Non c’è tempo per gli onesti

Kristina Grozeva e Petar Valchanov, il duo bulgaro di The Lesson, raccontano l’epopea tragicomica e grottesca di un ferroviere balbuziente che trova sui binari milioni di lev e decide di consegnare l’intera somma alla polizia. Inizia così una disperata battaglia contro uno stato burocrate e corrotto, alla ricerca della legalità (e della dignità).

Tiro libero

Il regista indipendente Alessandro Valori racconta la storia di Dario (Simone Riccioni), un campione di basket al quale viene diagnosticata una distrofia muscolare. Arrogante e spocchioso, dovrà fare i conti con tutto ciò che ha sempre ignorato e disprezzato: scoprirà, grazie alla volontaria Isabella (Maria Chiara Centorami), che dentro di lui c’è una grande voglia d’amare.