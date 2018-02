0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono sette i nuovi film al cinema dal 22 febbraio. Il maggior numero di sale, ben 370, spetta alle avventure di Belle e Sébastien, complice il clamoroso successo ottenuto dai primi due capitoli. Poco distante la commedia corale Sconnessi, mentre l’ultimo lavoro di Paul Thomas Anderson, candidato a sei premi Oscar, arriva su 230 schermi. Sotto alle 100 sale gli altri titoli in uscita.

Il filo nascosto

Paul Thomas Anderson dirige per la seconda volta Daniel Day-Lewis, alla sua ultima interpretazione, almeno stando alle sue parole. L’attore, premiato tre volte con l’Oscar (Lincoln, Il petroliere, Il mio piede sinistro), interpreta Reynolds Woodcock, uno stilista inglese di grande successo nella Londra anni ’50. L’incontro e la love story con la cameriera Alma (Vicky Krieps) stravolge completamente la sua vita. Da vedere.

Belle & Sébastien – Amici per sempre

Terzo capitolo delle celebri avventure tratte da Cécile Aubry. Stavolta la gigantesca e tenera cagnona dei Pirenei, a cucciolata sfornata, viene reclamata da un presunto vecchio padrone, mentre l’orfanello, ormai dodicenne, è in procinto di lasciare i monti e trasferirsi in Canada. Siamo nel 1948 e la guerra è ormai finita, come sembra essersi persa per strada la magia dei primi due film.

Figlia mia

Accolto trionfalmente dalla stampa internazionale al Festival di Berlino, dov’è stato selezionato in Concorso, l’opera seconda di Laura Bispuri (Vergine giurata) schiera due delle attrici italiane più amate all’estero: Alba Rohrwacher e Valeria Golino. La prima è Angelica, la madre biologica della piccola Vittoria (la rivelazione Sara Casu), cresciuta da quella adottiva, Tina (Golino). Nell’entroterra sardo bruciato dal sole, la bambina – contesa dalle due madri – vive un’estate di paure e scoperte.

Sconnessi

Altro film italiano della settimana, toni completamente differenti. Michela Andreozzi, Massimiliano Vado e Christian Marazziti scelgono infatti la commedia per raccontare la nomofobia, l’ansia tutta contemporanea di rimanere sconnessi dalla rete. Protagonisti un gruppo di malcapitati trainati in uno chalet in montagna dallo scrittore Fabrizio Bentivoglio. Nel cast Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Antonia Liskova e Maurizio Mattioli.

La vedova Winchester

Horror thriller sovrannaturale ispirato alla vera storia della famiglia Winchester, i produttori del celebre fucile. L’eccentrica ereditiera della dinastia, Sarah, è convinta di essere perseguitata dalle anime uccise dalle armi che i suoi avi sfornano da anni. Rimasta vedova, dedica la sua esistenza alla costruzione di una enorme magione progettata per tenere a bada gli spiriti maligni. Unico motivo d’interesse: Helen Mirren.

The Disaster Artist

Divertente commedia metacinematografica targata James Franco, che porta al cinema l’incredibile storia di Tommy Wiseau, il regista e attore del “peggior film della storia del cinema”: The Room. Il dietro le quinte di un fallimento annunciato, raccontato attraverso gli occhi di Greg Sestero (il fratello di James, Dave Franco), aspirante star che sogna di sfondare a Hollywood.

Omicidio al Cairo

Tesissimo e avvincente thriller psicologico di produzione svedese, l’esordio di Tarik Saleh (di evidenti origini egiziane) è ambientato a pochi giorni dallo scoppio della rivoluzione che porterà alla caduta di Mubarak. Noredin è un detective chiamato a risolvere il caso di una famosa pop star assassinata al Nile Hilton. Ben presto, si renderà conto che l’indagine riguarda l’élite di potere vicinissima al Presidente. Un duro atto di denuncia della corruzione dilagante in Egitto: scovatelo in sala.