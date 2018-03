1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono dodici i nuovi film al cinema dal 22 marzo. Un ricco fine settimana con moltissima scelta per tutti, salvo alcuni titoli che arrivano in pochissime sale. Ce n’è comunque per tutti i gusti, dal western alle commedie, passando per tanto cinema d’autore, l’animazione, film drammatici e d’azione. Il maggior numero di schermi spetta al coniglio Peter di Beatrix Potter, seguito a ruota dal ritorno di Vincenzo Salemme.

Pacific Rim – La rivolta

Il sequel del blockbuster di Guillermo del Toro, diretto stavolta da Steven S. DeKnight, è ambientato dieci anni dopo i fatti dell’originale. I mega robot Jaeger, pilotati da John Boyega e Scott Eastwood, stavolta si trovano ad affrontare una nuova flotta di mostri giganti, i Kaiju degli abissi. Se il primo era imperdibile, questo è decisamente evitabile.

Una festa esagerata

Vincenzo Salemme interpreta e dirige una commedia eduardiana che si trasforma in farsa su vizi e malvezzi tutti nostrani. Lo affianca un ricco cast, da Tosca d’Aquino a Iaia Forte passando per Massimiliano Gallo e il sodale Nando Paone. Il ritmo c’è, ma il teatrante napoletano ha fatto di meglio: si ride davvero poco.

Hostiles – Ostili

Gli Stati Uniti fanno i conti con i demoni del proprio passato in questo western insolito diretto da Scott Cooper (Black Mass, Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace, Crazy Heart). Christian Bale è un capitano dell’esercito che accetta di scortare un capo Cheyenne che sta morendo e la sua famiglia attraverso un territorio ostile. Aspro e classicheggiante, non privo di retorica, ma da vedere.

I nuovi film al cinema dal 22 marzo

Il sole a mezzanotte

Teen drama sulla scia di Colpa delle stelle e Noi siamo tutto, ispirato al giapponese Song to the Sun. Katie (Bella Thorne) è una ragazza affetta da Xeroderma Pigmentosum, una rara sindrome che non le permette l’esposizione alla luce del sole. La malattia non le impedisce comunque di trovare l’amore tra le braccia muscolose di Charlie (Patrick Schwarzenegger). Commovente, ma gli over 30 si astengano.

Un sogno chiamato Florida

Primo dei cinque film della settimana più interessanti per i cinefili. Il giovane regista indipendente Sean Baker racconta i senzatetto “nascosti” all’ombra di Disney World. Una “versione moderna di Piccole canaglie”, un affresco tenero e disperato del crollo del sogno americano attraverso gli occhi di Moonee, una bambina di sei anni. Nel cast Willem Dafoe, il gestore del motel Bobby.

Foxtrot – La danza del destino

Per la serie: quando un padre e un figlio cambiano i loro destini. L’israeliano Samuel Maoz, Leone d’oro a Venezia 2009 con Lebanon, torna alla regia dopo quasi dieci anni raccontando la tragedia umana di Michael, distrutto dal dolore quando degli ufficiali dell’esercito si presentano alla sua porta per informarlo della morte del figlio Jonathan. Gran Premio della Giuria a Venezia 2017.

Insyriated

Il belga Philippe Van Leeuw si immerge a Damasco, nel cuore del conflitto siriano, per raccontare il coraggio di una donna contro i crimini e le violenze della guerra. Una straordinaria Hiam Abbass è una madre di tre figli che decide di difendere con tutte le proprie forze la casa e la famiglia. Dinanzi a cecchini e ladri di appartamenti, il suo rifugio verrà messo in pericolo. Nell’arco temporale di 24 ore, un’esperienza umana e filmica sulla più urgente tragedia dei giorni nostri.

Nuovi film al cinema: tantissimi i titoli in sala

Petit Paysan – Un eroe singolare

Premiato alla Semaine de la Critique di Cannes 2017, l’esordio del francese Hubert Charuel (figlio di allevatori) è da incorniciare. La storia di passione e resistenza di Pierre (Swann Arlaud), produttore di latte innamorato della terra e della sua fattoria. Al sopraggiungere di un’epidemia che rischia di distruggere il suo allevamento, farà di tutto – incluso sovvertire le autorità – per salvare le sue mucche.

Peter Rabbit

Per i più piccoli, l’animazione (mista a live action) della settimana è tratta dal classico per bambini di Beatrix Potter. Peter è un coniglio parlante che vive in mezzo alla natura. Quando il signor McGregor viene sostituito dal folle nipote Thomas, il simpatico animaletto e il giovane un po’ fuori di testa ingaggiano una lotta per il controllo dell’orto e per le attenzioni di Bea. La voce italiana di Peter è di Nicola Savino.

Fixeur + Illegittimo

Grazie alla distribuzione di Lab80, arrivano in sala gli ultimi due film del grande regista rumeno Adrian Sitaru, entrambi al Torino Film Festival 2017. Fixeur è un dramma morale su un tirocinante pronto a tutto per far carriera e diventare giornalista. Illegittimo è un family drama su un nervo scoperto della Romania di Ceausescu: il divieto d’aborto rimasto in vigore fino al 1989. Due opere che confermano la maestria di Sitaru, in sala proprio nel giorno in cui iniziava l’era Ceausescu: il 22 marzo 1965.

8 minuti

Film corale e a bassissimo budget del regista indipendente Dado Martino. Otto storie che si intrecciano sullo sfondo di una delle tragedie più dolorose dell’Italia di oggi: la valanga che all’alba del 18 gennaio 2017, ha spazzato via l’hotel Rigopiano di Farindola ammazzando ventinove persone.