Sono sei i nuovi film al cinema dal 23 agosto. L’estate sta finendo e in sala arrivano titoli che puntano ad attrarre chi è ancora in vacanza o chi dalle ferie è appena rientrato. Il maggior numero di copie se lo accaparra il terzo capitolo del franchise Hotel Transylvania, tallonato (ma a debita distanza) dalla nuova commedia con la travolgente Amy Schumer (riuscirà a sfondare anche da noi?) e da due action che vedono protagonisti Sylvester Stallone e Josh Brolin.

Come ti divento bella

Gli sceneggiatori Abby Kohn e Marc Silverstein debuttano alla regia dirigendo una scatenata Amy Schumer. La comedian americana è Renée, un disastro di ragazza insicura del suo corpo. Quando prende una botta in testa mentre si allena in palestra, si risveglia e improvvisamente inizia a vedersi bellissima e sensuale. Lavoro e amore non saranno più come prima. Nel cast Michelle Williams, Rory Scovel, Emily Ratajkowski e Naomi Campbell. Una commedia sulla percezione di sé stessi banale soltanto in apparenza.

Escape Plan 2 – Ritorno all’Inferno

Sylvester Stallone torna a vestire i panni dell’esperto di sicurezza strutturale Ray Breslin. Stavolta al suo fianco non c’è Arnold Schwarzenegger ma Dave Bautista: la sostanza non cambia, i due devono fuggire dalla prigione più inaccessibile al mondo. Sequel del prison movie diretto da Mikael Hafstrom nel 2013, è stato un mega flop negli Stati Uniti e in Cina: costato 20 milioni di dollari, ne ha incassati appena 14.

I nuovi film al cinema dal 23 agosto

Fire Squad – Incubo di fuoco

La storia vera dei Granite Mountain Hotshots, i pompieri che nel 2013 si trovarono impegnati a domare un gigantesco incendio nei pressi di Yarnell Hill, in Arizona. Gli eroi sono il capitano Eric Marsh (Josh Brolin), la giovane recluta Brendan McDonough (Miles Teller), il suo amico e “rivale” Christopher MacKenzie (Taylor Kitsch) e il cowboy Duane Steinbrink (Jeff Bridges). Il regista Joseph Kosinski trasforma questa vicenda di coraggio, fratellanza e sacrificio in un celebrativo disaster movie. Nel ricco cast anche Andie McDowell e Jennifer Connelly.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

Dracula e la sua famiglia di mostri vanno in vacanza su una nave da crociera, ma ben presto si presentano nuovi guai all’orizzonte. Il regista Genndy Tartakovsky e la produttrice Michelle Murdocca rinnovano la saga di Hotel Transylvania puntando a scuole ancora chiuse e famiglie in cerca di svago per i più piccoli per conquistare la vetta al botteghino. Claudio Bisio presta la voce a Dracula e Cristiana Capotondi a Mavis. Intrattenimento, leggerezza e divertimento garantiti.

Nuovi film al cinema: agosto 2018 agli sgoccioli

La settima musa

L’horror della settimana porta la firma di Jaume Balagueró, specialista del genere grazie alla saga di Rec e con titoli come Nameless – Entità nascosta e la serie Películas para no dormir. Stavolta, ispirandosi al romanzo La dama numero tredici dello scrittore e psichiatra José Carlos Somoza, il regista spagnolo materializza gli incubi di un professore di letteratura che, dopo la morte improvvisa e tragica della sua fidanzata, si immerge in un mondo oscuro di intrighi e terrore.

Il maestro di violino

La musica è un’arte salvifica capace di cambiare persino il cuore più indurito dalle asprezze della vita. Heliopolis è il più grande e degradato quartiere di São Paulo, dov’è nata nel 1996 un’orchestra sinfonica composta da ragazzi che hanno imbracciato violini e violoncelli invece di ingrossare le fila delle bande che controllano la favela. Ad insegnare loro c’è Laerte, violinista di talento che dai quartieri bene della città si ritrova davanti a una classe che a malapena sa leggere uno spartito. Una storia di riscatto da povertà e criminalità, ispirata al libro Acorda Brasil dell’impresario, filantropo e sostenitore dell’orchestra Antônio Ermírio de Moraes.