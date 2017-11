1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ben 12 i nuovi film al cinema dal 23 novembre. Nessuno appare in grado di scalzare Justice League dalla vetta del box-office. Tuttavia alcuni titoli sono davvero imperdibili, su tutti il ritorno in grande stile di Kathryn Bigelow. Quattro gli italiani in sala, con la sfida tra i tesori da scovare di Vincenzo Salemme e gli adolescenti sdraiati di Claudio Bisio.

Detroit

L’imperdibile della settimana. La regista che ha vinto per la prima volta l’Oscar (con The Hurt Locker) ci catapulta nella Detroit del 1967, città simbolo della crisi economica e delle rivolte razziali. Un racconto incalzante e adrenalinico che ci parla degli Stati Uniti di ieri e (soprattutto) di oggi.

American Assassin

Dal bestseller di Vince Flynn, un muscolare e violento action spy guidato da Dylan O’Brien e Michael Keaton. Tra Bourne e Mission Impossible, la storia di uno studente brillante che si arruola nella CIA per combattere il fondamentalismo ma finisce usato in una missione suicida in Medio Oriente.

Flatliners – Linea mortale

L’horror thriller della settimana è il remake di un cult movie diretto da Joel Schumacher quasi trent’anni fa. Fuori Kiefer Sutherland (che appare in un cameo), Julia Roberts, Kevin Bacon e William Baldwin, dentro Nina Dobrev, Ellen Page e Diego Luna: sono loro gli studenti di medicina che si provocano un’esperienza di premorte. Le conseguenze saranno ovviamente pericolose.

I nuovi film al cinema dal 23 novembre

Il domani tra di noi

Hany Abu-Assad, regista palestinese di Paradise Now e The Idol, debutta a Hollywood con il romanzo di Charles Martin. Dopo Titanic, Kate Winslet torna al catastrofico con Idris Elba al suo fianco: sono una fotoreporter e un chirurgo che si innamorano proprio quando un incidente aereo li lascia feriti e indifesi tra le gelide montagne della Columbia.

Gli sdraiati

Francesca Archibugi adatta il bestseller di Michele Serra (mutandone lo sviluppo) e racconta il difficile rapporto tra l’adolescente Tito (Gaddo Bacchini) e suo padre Giorgio (Claudio Bisio), famoso conduttore televisivo. Dall’affido a metà con la madre da cui è separato da sette anni ad un incontro inatteso e ormai insperato.

Caccia al tesoro

I fratelli Vanzina mettono insieme nello stesso film Vincenzo Salemme, Serena Rossi, Max Tortora, Carlo Buccirosso e Christiane Filangieri per un remake spurio di Operazione San Gennaro di Dino Risi. Il risultato è una favola realistica sulla proverbiale arte di arrangiarsi di Napoli, città di gentilezza, allegria e disperazione.

Tutti i nuovi film al cinema dal 23 novembre

Il libro di Henry

Colin Trevorrow (Jurassic World) omaggia La finestra sul cortile di Hitchcock con Naomi Watts e una ciurma di scanzonati piccoli protagonisti. Bambini che in una cittadina di provincia vogliono incastrare un poliziotto “orco cattivo”, cittadino modello che abusa della figlia. Lo stratagemma per salvare la ragazzina ben presto prende forma in modo elettrizzante.

La mano invisibile

Dallo spagnolo David Macián, ex precario tuttofare, un film-saggio sul lavoro oggi. In un capannone industriale, 11 persone dalle diverse professioni vengono contattate per fare il proprio lavoro davanti a un pubblico che non vedono. È un’opera d’arte, un reality show o un macabro esperimento sociale?

Directions – Tutto in una notte a Sofia

Presentato a Un Certain Regard di Cannes 2017, un film basato su eventi reali (e ispirato liberamente al racconto di Chekhov, Grief) che intreccia sei storie di altrettanti tassisti. Il quarto lungometraggio del bulgaro Stephan Komandarev esplora la psicologia del Paese, tra rimossi, traumi, idiosincrasie e paradossi.

Nut Job 2 – Tutto molto divertente

Atmosfere vintage e avventura per tutti nell’animazione della settimana, sequel di Nut Job – Operazione noccioline. Il gruppo di roditori capitanato da Spocchia e dal topo muto Buddy stavolta è minacciato dal progetto del sindaco di trasformare il loro parco in un luna park. Durante la rivolta, Spocchia conosce la scoiattolina Andie di cui si innamorerà follemente.

Il figlio sospeso

Paolo Briguglia alla ricerca dell’identità nel secondo film di Egidio Termine. L’attore è Lauro, un ragazzo che ha perso il padre quando aveva due anni e del quale non ha ricordi. Un indizio lo porterà ad indagare sul proprio passato per ritrovare se stesso. Un film umanista che affronta il tema della maternità surrogata.

Gramigna (Volevo una vita normale)

Liberamente ispirato al libro di Michele Cucuzza e Luigi Di Cicco, Sebastiano Rizzo gira un Camorra-movie tratto dalla vera storia di Di Cicco (Gianluca Di Gennaro), figlio di un boss, Diego (Biagio Izzo), che ha detto no, e non è voluto a diventare camorrista come il padre. Da lunedì 27, il film, sostenuto dall’Unicef, verrà fatto vedere in circa 200 scuole superiori.