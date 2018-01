0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ben tredici i nuovi film al cinema dal 25 gennaio, dedicati alle più svariate tipologie di pubblico. Ci sono commedie, action thriller, animazione e documentari. Per numero di copie, il primato spetta al ritorno alla regia di Luciano Ligabue, seguito a ruota dal cartoon belga sul mito del bigfoot e da Liam Neeson eroe atletico. Ma l’imperdibile della settimana è soltanto uno: Chiamami col tuo nome, valso 4 candidature dell’Italia agli Oscar 2018.

Chiamami col tuo nome

Adorato all’estero e ignorato in Italia, Luca Guadagnino racconta la storia di un amore omosessuale nell’Italia del nord dei primi anni Ottanta. Un film tenero, commovente e sincero, esaltato dalle performance dei due protagonisti (Arnie Hammer e il giovane Timothée Chalamet) e dalle splendide canzoni di Sufjan Stevens.

Downsizing – Vivere alla grande

Film d’apertura di Venezia 2017, l’ultimo Alexander Payne (Nebraska) è una satira ecologista su sovrappopolazione e crisi delle risorse. Matt Damon è un uomo comune che con la moglie (Kristen Wiig) si offre per un innovativo e controverso esperimento: farsi rimpicciolire per consumare meno e vivere di più. Le conseguenze saranno inaspettate.

L’uomo sul treno

Liam Neeson action hero in questo claustrofobico thriller psicologico ad alta velocità, che richiama L’altro uomo e Intrigo internazionale di Hitchcock. Stavolta Neeson è un pendolare coinvolto in un piano criminale per scoprire chi è il misterioso ladro che si trova sul treno che prende ogni mattina per andare al lavoro.

My Generation

Dall’iconica canzone degli Who, un documentario che ci riporta indietro nel tempo, con Michael Caine a rievocare i fantastici anni Sessanta inglesi. Da Piccadilly a Strawberry Fields Forever dei Beatles, un viaggio psichedelico e rutilante in un’epoca che ha rovesciato ogni certezza, gli anni da cui è cominciato tutto. Da vedere.

Made in Italy

Ligabue torna al cinema sedici anni dopo Da zero a dieci. Stefano Accorsi e Kasia Smutniak sono una coppia che deve superare crisi di relazione e personali, specie quando lui, che di lavoro insacca mortadelle, viene licenziato. La provincia, l’amicizia, l’amore per l’Italia, nonostante tutto: una parabola (non proprio riuscita) sul cadere, rialzarsi e ricominciare.

Finalmente sposi

Dopo il successo di Vita, cuore, battito, ritorna la commedia “cuozza” degli Arteteca. Diretti stavolta da Lello Arena, i comici lanciati da Made in Sud diventano Enzo e Monica, coppia popolare per un reality show e che ha deciso di sposarsi. Ma i soldi sono pochi e per realizzare il giorno più bello della loro vita, sono costretti a emigrare in Germania a lavorare.

Tutti gli uomini di Victoria

Victoria è una penalista egocentrica e fragile. Invitata a un matrimonio, incontra il vecchio amico Vincent e l’ex spacciatore e aspirante avvocato Sam. Il giorno dopo, Vincent è accusato di tentato omicidio dalla sua compagna. Unico testimone: il cane dalla vittima. Victoria accetta a malincuore di difendere l’amico: da quel momento ha inizio per lei una serie di cataclismi. Buon successo in Francia per la commedia di Justine Triet con una strepitosa Virginie Efira.

La testimonianza

In occasione della Giornata della Memoria, arriva in sala l’esordio dell’israeliano Amichai Greenberg, nipote e figlio di sopravvissuti all’Olocausto. Un film che indaga su un episodio doloroso e dimenticato della Shoah: la strage di alcuni ebrei che ebbe luogo verso la fine della Seconda guerra mondiale nel villaggio di Lendsdorf.

Edhel

Un fantasy made in Italy insolito e coraggioso. L’esordio di Marco Renda, girato in 18 giorni, racconta la storia di una dodicenne elfica, sospesa tra realtà e finzione e vittima di bullismo. Le cose cambiano quando Edhel conosce Silvano, un bidello che vede in quelle sue orecchie a punta un segno inequivocabile.

Bigfoot Junior

I più piccolo godranno delle avventure di Adam, un ragazzino di 13 anni vittima dei bulli che fa di tutto per non farsi notare a scuola. Quando scopre che suo padre è il misterioso Bigfoot, si rende conto che anche lui è dotato di super poteri: l’incontro con la mitica creatura cambierà per sempre le sue giornate.

Paradise

Premiato a Venezia 2016 con il Leone d’Argento per la migliore regia (ex-aequo con Animali notturni di Tom Ford), l’intenso ritorno di Andrei Konchalovsky porta sullo schermo l’orrore dell’Olocausto. Su questo sfondo, infatti, si incrociano le vite di un’aristocratica russa passata alla Resistenza francese, un collaborazionista del governo di Vichy e un alto ufficiale tedesco delle SS.

Pagine nascoste

La scoperta di un passato privato e collettivo rimosso e poi ritrovato; la nostra storia coloniale; i razzismi di ieri collegati a quelli di oggi. È questo l’affascinante viaggio offerto dal documentario di Sabrina Varani, tratto dal nuovo romanzo di Francesca Melandri, Sangue giusto, e presentato fuori concorso al Torino Film Festival.

Oleg e le arti strane

Un bizzarro e affascinante documentario, omaggio al leggendario ed eccentrico compositore russo Oleg Nikolaevitch Karavaychuk. Un beatnik cresciuto sotto il regime di Stalin e che per sfuggire alle persecuzioni del KGB, trovò la sua via di fuga nella musica per il cinema, lavorando al fianco di registi come Paradjanov e Kira Muratova.