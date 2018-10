1 CONDIVISI Condividi Tweet

I nuovi film al cinema dal 25 ottobre sono ben 15. Un autentico weekend da record quello che si prospetta in sala. Il maggior numero di copie spetta al ritorno di una delle saghe horror più popolari di sempre, quella di Michael Myers firmata John Carpenter. A seguire ci sono due italiani e il thriller di Drew Goddard che ha aperto la Festa del Cinema di Roma. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Ecco i nostri consigli su cosa vedere e cosa mollare.

Halloween

Per la prima volta John Carpenter approva una sceneggiatura di un sequel del suo originale, capolavoro datato 1978. Dirige David Gordon Green, tornano Nick Castle e soprattutto Jamie Lee Curtis. Lo script è debole e il regista sbagliato, ma negli Stati Uniti ha già incassato più di 100 milioni di dollari.

7 sconosciuti a El Royale

Drew Goddard, mano esperta di horror e thriller, mette insieme un cast pazzesco (Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth) per un noir su sette bizzarri personaggi che si ritrovano nel resort dismesso del titolo. Tanto fumo ma poco arrosto: era molto meglio Quella casa nel bosco.

I nuovi film al cinema dal 25 ottobre

Euforia

La seconda regia di Valeria Golino arriva a cinque anni da Miele. Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea sono due fratelli diversi che si scoprono a seguito della malattia del secondo: verità e fragilità emergeranno in una commovente storia di uomini (raccontata da donne). Consigliato.

Uno di famiglia

Un insegnante di dizione (Pietro Sermonti) dà ripetizioni al figlio di un boss (Nino Frassica): quando salva la vita al ragazzo, entra a far parte della famiglia e cominciano i guai. Una commedia già vista ma divertente e senza troppi fronzoli: nel cast anche Lucia Ocone e Sarah Felberbaum.

Achille Tarallo

Antonio Capuano (La guerra di Mario, Luna rossa) spiazza tutti con una coloratissima e grottesca commedia musicale. Protagonisti Biagio Izzo e Tony Tammaro versione neomelodici da matrimoni, guidati dall’impresario Ascanio Celestini. Un UFO nei cieli del cinema italiano: prendere o lasciare.

Nuovi film horror: al cinema arriva Halloween

La diseducazione di Cameron Post

Fenomeno indie che ha conquistato il Sundance, il drama LGBT di Desiree Akhavan è ambientato nel 1993 e ha per protagonista Chloë Grace Moretz. Sorpresa a baciare una ragazza, la Cameron Post del titolo viene spedita di un centro dove si “guarisce” dall’omosessualità. Una versione aggiornata di Gonne al bivio.

La donna dello scrittore

Christian Petzold, regista di Il segreto del suo volto e La scelta di Barbara, adatta il romanzo Transito di Anna Seghers (edito da Mondadori) ambientato ai tempi dell’occupazione nazista della Francia. Una toccante storia d’amore (protagonisti Franz Rogowski e Paula Beer) e di profughi (di ieri e di oggi).

Disobedience

Il cileno Sebastián Lelio (Una donna fantastica, Gloria) dirige il suo primo film in lingua inglese su un argomento spinoso: la love story tra due donne lesbiche all’interno di una comunità ebrea ortodossa di Londra. Strepitose le due protagoniste: Rachel McAdams e Rachel Weisz.

Nuovi film al cinema in uscita ben 15 titoli

Angel Face

Marion Cotillard è Marlène, una mamma alcolizzata ed irresponsabile che abbandona la figlia di 8 anni, Elli (Ayline Aksoy-Etaix). L’esordio di Vanessa Filho, selezionato al Certain Regard di Cannes 2018, ha luci ed ombre: bravi gli attori, ma il risultato è a tratti respingente.

The Reunion

Un Festen di Thomas Vinterberg 2.0: la regista Anna Odell filma una (vera) rimpatriata tra compagni di classe che si trasforma in massacro, tra ricordi dolorosi, recriminazioni, bullismo, sopraffazioni e aggressioni. Da vedere, se riuscite a trovarlo in sala.

Up & Down – Un film normale

Paolo Ruffini accompagna cinque attori con sindrome di Down e uno autistico in un viaggio lungo un anno nel loro percorso per realizzare uno spettacolo teatrale. Il risultato è uno show che andrà in scena al Teatro Nazionale di Milano e poi al Teatro Brancaccio di Roma.

Nuovi film al cinema: ottobre si chiude con due cartoni

Baffo & Biscotto – Missione spaziale

Animazione russa con protagonisti un castoro e un gatto. Il primo è Biscotto, animale preciso e abitudinario. Il secondo è Baffo, esuberante e casinista. Uniranno le forze per aiutare tre piccoli alieni (e i loro amici del bosco) minacciati dai cattivissimi Sgraffignani.

Mini Cuccioli – Le quattro stagioni

Una delle serie d’animazione più amate dai piccoli telespettatori di Rai Yoyo diventa un film: in quest’avventura, i cuccioli scopriranno gli effetti che le stagioni hanno sull’ambiente e sul loro stato d’animo.