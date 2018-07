0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono nove i nuovi film al cinema dal 26 luglio. Dopo un weekend con appena due titoli, il fine settimana si presenta con diverse novità e almeno un blockbuster: la versione tutta al femminile della saga di Ocean’s. Resta però un dato: è l’estate cinematografica peggiore degli ultimi dieci anni in termini di incassi. Colpa, piuttosto evidente, della mancanza di un’offerta all’altezza da parte delle distribuzioni. Neanche Sandra Bullock e compagne, temiamo, potranno fare miracoli.

Ocean’s 8

Nell’era del #MeToo, arriva lo spin-off al femminile di Ocean’s Eleven. Al posto di George Clooney e soci ci sono Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina e Helena Bonham Carter. La sostanza resta la stessa: mettere insieme una banda per una rapina milionaria durante il Met Gala. Grandi attrici, ritmo sostenuto, divertimento assicurato (imprevedibilità e approfondimento dei personaggi un po’ meno).

Hereditary – Le radici del male

Osannato negli Stati Uniti (è considerato il miglior horror dell’anno), l’esordio del giovane regista Ari Aster racconta il destino oscuro ereditato dalla famiglia Graham, vittima di una maledizione. Quando la nonna Ellen muore, la figlia Annie (una strepitosa Toni Collette) e i suoi cari scoprono i terrificanti segreti che la solitaria matriarca ha sempre nascosto. Cosa sono disposti a fare per svincolarsi dalla sua influenza? Genuinamente angosciante.

Hostile

L’esordio del francese Mathieu Turi è ambientato in un mondo post apocalittico, abitato da pericolose creature notturne. Juliette (Brittany Ashworth), una donna giovane e coraggiosa, è una dei pochi sopravvissuti. Bloccata da sola nel deserto, si trova costretta a trovare le ultime risorse disponibili per potere sopravvivere. Horror, dramma e surivival in un film che ha convinto il pubblico di festival specializzati come Sitges, FrightFest e Trieste Science+Fiction.

I nuovi film al cinema dal 26 luglio

Io, Dio e Bin Laden

Da Larry Charles, il regista di Borat, Religiolus e Il dittatore, una commedia satirica ispirata alla vera storia di Gary Faulkner, un operaio edile del Colorado che nel 2011 decise di catturare Bin Laden in Pakistan (armato di spada da samurai) per iniziare una lotta contro il terrorismo. Uno degli innumerevoli film che Nicolas Cage ha girato tra il 2016 e il 2018 per ripagare l’Irs dopo aver speso tutto il patrimonio con acquisti lussuosi e assurdi.

La Bella e le Bestie

Durante una festa, Mariam conosce Youssef. Sorpresa col ragazzo, viene brutalmente violentata da tre poliziotti. Inizia così una lunga notte durante la quale dovrà combattere per i propri diritti. Il film che conferma il talento della regista Kaouther Ben Hania: un thriller sconvolgente, basato su fatti realmente accaduti che hanno provocato scandalo nella Tunisia post-rivoluzione. Da vedere.

Bent – Polizia criminale

Crime thriller liberamente ispirato al romanzo Deadly Codes di J.P. O’Donnell. Danny Gallagher (Karl Urban), ex detective della narcotici finito in prigione, medita di vendicarsi di chi lo ha incastrato con prove false e ha ucciso il suo partner. Sulla propria strada incontra una spietata ma affascinante agente federale (Sofia Vergara) e il suo mentore Jimmy Murtha (Andy Garcia), un poliziotto in pensione che per tutta la vita ha combattuto contro la corruzione. Negli Usa il pubblico l’ha garbatamente snobbato.

Nuovi film al cinema: luglio 2018 tra action e thriller

Breaking In

Action thriller diretto dallo specialista James McTeigue. Shaun (Gabrielle Union) è una giovane madre che si ritrova a proteggere la casa di sua padre, presa di mira da una banda di criminali con cui il genitore aveva a che fare e che sono convinti in casa siano nascosti 4 milioni di dollari. Pur di salvare i propri figli, Shaun è disposta a tutto. Un home-invasion à la Panic Room stroncatissimo negli Stati Uniti.

Le ultime 24 ore

Azione, dramma e fantascienza nell’esordio di Brian Smrz, passato da stunt a regista. Ethan Hawke è un killer in crisi dopo aver perso moglie e figlio. Ucciso a bruciapelo dopo una pericolosa missione, viene riportato in vita con 24 ore a disposizione: dovrà collaborare con la super spia che lo ha ammazzato, vendicarsi della potente organizzazione criminale che gli ha assassinato la famiglia e cercare redenzione per i suoi peccati.

La scelta impossibile

Unico titolo italiano della settimana. Il giovane regista indipendente Samuele Dalò racconta la storia di un uomo che, attraverso la sua scelta di collaborare con la giustizia, aiuterà le forze dell’ordine a sgominare la sua ex banda di criminali. Ma per farlo, dovrà pagare un duro prezzo.