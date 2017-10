0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono nove i nuovi film al cinema dal 26 ottobre. Dopo l’esordio col botto dell’horror It, arriva subito un altro blockbuster: Thor. Il Dio del Tuono sbarca su 650 schermi e la concorrenza è tutta domestica. Ambra e Sermonti giocano la carta commedia romantica, l’esordiente Carrisi risponde con il thriller tratto dal suo bestseller. Sarà uno dei due il primo italiano a brillare al box office? Occhio all’eterna Judi Dench: la sua Regina d’Inghilterra fa già pregustare ghiotti incassi dal prezioso pubblico over 40.

Thor: Ragnarok

Il terzo capitolo delle avventure del semidio norreno interpretato da Chris Hemsworth. Stavolta si ritrova imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello Mjöllnir. Sulla strada per il ritorno ad Asgard troverà l’ex alleato Hulk (Mark Ruffalo) e la magnifica e spietata Hela (Cate Blanchett).

La ragazza nella nebbia

Il debutto di Donato Carrisi, scrittore passato al cinema forte di tre milioni di copie vendute nel mondo. Un thriller con un cast di lusso: il poliziotto dalla morale discutibile Toni Servillo, il professore di montagna Alessio Boni e lo psichiatra Jean Reno. Un’indagine sul male che alberga in ognuno di noi.

I nuovi film al cinema dal 26 ottobre

Terapia di coppia per amanti

Dal libro di Diego De Silva al film di Alessio Maria Federici: una commedia romantica insolita su una coppia d’amanti, Ambra Angiolini e Pietro Sermonti, che sceglie di andare dall’analista (Sergio Rubini) per capite meglio la natura della loro relazione. Si ride a denti stretti.

Vittoria e Abdul

Stephen Frears torna a dirigere Judi Dench dopo il successo di Philomena. La grande attrice inglese è la regina Vittoria, nel turbinio dell’amicizia tenera e improbabile (visti i tempi) stretta con Abdul Karim (Ali Fazal), un giovane e umile commesso giunto dall’India per partecipare al Giubileo d’Oro. Emozioni (e lacrime) assicurate.

Manifesto

Cate Blanchett, Cate Blanchett e ancora Cate Blanchett. Una prova d’attrice straordinaria per l’immensa diva australiana, impegnata in un curioso tour de force: 13 differenti storie, ognuna ispirata ai manifesti senza tempo dei movimenti artistici del XX secolo.

Good Time

Attenzione ai fratelli Ben e Joshua Safdie: sono quelli di (tra gli altri) The Pleasure of Being Robbed e Heaven Knows What. Stavolta dirigono un allucinato thriller con Robert Pattinson e lo stesso Benny Safdie nei panni di due fratelli, scampati a una rapina nei bassifondi newyorkesi.

Tutti i nuovi film al cinema dal 26 ottobre

Così parlò De Crescenzo

La vita privata e professionale di Luciano De Crescenzo, attore, regista, scrittore, poeta, filosofo, umorista e mille altre cose ancora. Dalle scuole con Bud Spencer all’amore con Isabella Rossellini, dal lavoro con Renzo Arbore e Lina Wertmüller all’amicizia con Marisa Laurito e Marina Confalone.

Vampiretto

Come Monsters Family, un’altra animazione tedesca dal côté orrorifico: protagonista un piccolo vampiro che si ritrova lontano dai suoi cari in un hotel, dove stringe un’amicizia tenera e insolita con un suo coetaneo, l’umano Tom.

Una scomoda verità 2

Secondo capitolo della battaglia ambientalista di Al Gore. Stavolta dal macro si passa al micro: l’ex vice presidente spiega come i pericoli del cambiamento climatico possano essere superati con l’ingegno umano e la passione.

Cure a domicilio

Vlasta (una strepitosa Alena Mihulová), infermiera a domicilio in una cittadina della Moravia, vive per il marito Lada, la figlia e gli anziani genitori. Un giorno, scopre di essere malata e cerca di dare una svolta alla sua vita. Drammatico ed ironico, raffinato e tenero, un esordio controcorrente: il nostro imperdibile della settimana. Elenco delle (poche) sale sul sito di Lab 80 Film.

Il Vangelo secondo Mattei

Una commedia nera e rocambolesca sul ritorno in Basilicata di un cinico regista e del suo assistente, entrambi in cerca di riscatto. Girando la loro inchiesta sui luoghi pasoliniani del petrolio, scopriranno il talento di un anziano materano e dei retroscena scottanti.