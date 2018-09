0 CONDIVISI Condividi Tweet

I nuovi film al cinema dal 27 settembre sono dieci e soddisfano (quasi) tutti i gusti. Ci sono tre titoli italiani (tra cui due documentari), film d’autore, commedie e thriller. Tuttavia la presenza massiccia sugli schermi di Gli incredibili 2 e della sorpresa The Nun – La vocazione del male (3 milioni di euro incassati in una settimana) oscurano ancora tutti. Resta un imperdibile: il ritorno in grande stile di Spike Lee.

BlacKkKlansman

Il film da vedere questa settimana. La storia vera di Ron Stallworth (John David Washington), detective che sfidò il Ku Klux Klan infiltrandosi – da afroamericano… – nel movimento razzista. Spike Lee ritrova lo smalto che sembrava aver perduto e attraverso gli Usa di ieri racconta gli States di oggi. Insieme a Chi-Raq, il suo miglior film dai tempi di Inside Man.

L’uomo che uccise Don Chisciotte

L’atteso film di Terry Gilliam, interpretato da Adam Driver e Jonathan Pryce, arriva finalmente al cinema. L’adattamento del classico di Cervantes ha avuto una lavorazione travagliata durata quasi 30 anni a causa di incredibili traversie produttive. Il risultato è visionario e barocco, pasticciato e sgangherato, ma non si può non volergli bene.

Ricchi di fantasia

Poveri ma belli 2.0: l’inedita coppia formata da Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli strappa risate in questa commedia della crisi diretta da Francesco Micciché (Loro chi?). Sergio e Sabrina si amano ma sono già sposati e a corto di quattrini: quando i colleghi di lui gli fanno credere di aver vinto tre milioni alla lotteria, ne succedono di tutti i colori.

I nuovi film al cinema dal 27 settembre

Girl

Lara è una ragazza di 15 anni che vuole diventare a tutti i costi una ballerina professionista. C’è un solo problema: è nata maschio e il suo corpo non si piega così facilmente alla rigida disciplina della danza. Diretto da Lukas Dhont, il sorprendente film su crisi d’identità e appartenenza di genere che ha vinto la Caméra d’or come miglior opera prima al Festival di Cannes 2018.

Sei ancora qui

Dal romanzo Young Adult di Daniel Waters (edito in Italia da Sperling), un thriller fantascientico con il mito delle teenager Bella Thorne. La giovane attrice è Ronnie, una 16enne che deve salvarsi da un misterioso killer “redivivo”. Nel mondo del futuro, infatti, un evento catastrofico ha fatto cadere la barriera che separa il mondo dei vivi da quello dei fantasmi. Astenersi over 35.

Tutti in piedi

Commedia degli equivoci francese con Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Lui è Jocelyn, un uomo d’affari misogino ed egoista capace di fingersi disabile pur di conquistare una donna. Lei è Florence, la (bellissima) sorella della sua “preda” che su una sedia a rotelle ci sta davvero e finisce all’improvviso nella sua vita. Risate e buoni sentimenti assicurati.

Nuovi film al cinema 2018: cosa arriva in sala dal 27 settembre

La casa dei libri

Da Isabel Coixet, un inno alla libertà ambientato nella placida cittadina britannica di Hardborough nel 1959. La vedova Florence Green (Emily Mortimer) sfida la mentalità bigotta della comunità e apre una libreria che porta in paese romanzi-scandalo come Lolita di Nabokov e Fahrenheit 451 di Bradbury. Un film che farà la fortuna degli esercenti negli spettacoli pomeridiani over 65.

Mio figlio

Drammone francese sotto forma di thriller firmato Christian Carion (Joyeux Noël), con un intenso Guillaume Canet. Tra i paesaggi innevati del Vercorso, Julien – padre assente e sempre in viaggio – si mette sulle tracce del figlio Mathys. Il bambino è scomparso misteriosamente nel nulla: in una serrata e angosciante corsa contro il tempo, Julien è disposto a tutto pur di ritrovarlo.

Iuventa

Documentando i viaggi nel Mediterraneo dei ragazzi della OGN tedesca che salvano dalle acque chi fugge dall’Africa verso l’Europa, il giovane regista Michele Cinque accusa apertamente il disinteresse dei media e delle istituzioni europee sulle emergenze umanitarie. L’utopia contro la distorta prospettiva della sicurezza strumentale e a tutti i costi. Un film necessario.

La libertà non deve morire in mare

Altro documentario dedicato a chi fugge per costruirsi una vita e un’idea di futuro e a chi accoglie un pezzo di mondo in fuga. Il regista Alfredo Lo Piero racconta senza filtri gli sbarchi di Lampedusa attraverso voci, volti e storie di medici, forze dell’ordine, volontari e sopravvissuti.