Sono tre i nuovi film al cinema dal 28 dicembre, considerando l’uscita natalizia di The Greatest Showman. Le new entry alimentano le speranze degli esercenti, alle prese con un Natale cinematografico non proprio sfavillante. Occhi puntati sul nuovo cartoon Pixar, che esce in ben 700 copie. Ma oltre ai 420 schermi su cui arriva Ozpetek, la sorpresa potrebbe essere la commedia che riporta insieme Antonio Albanese e Paola Cortellesi, in 500 sale. Dovesse andar bene, almeno la stampa nazionale non sarà costretta a riabilitare “presunti molestatori” diventati campioni d’incassi.

Come un gatto in tangenziale

Classica commedia che gioca sulle differenze di classe e di ceto. Albanese è Giovanni, intellettuale impegnato e consulente del Parlamento europeo, borghese e profeta dell’integrazione sociale. Cortellesi è Monica, supercafona di borgata con sorelle cleptomani e marito (Claudio Amendola) in carcere. Le loro vite si scontrano quando i rispettivi figli tredicenni cominciano a frequentarsi.

I nuovi film al cinema dal 28 dicembre

Coco

L’animazione Pixar numero 19 è un viaggio nell’aldilà nel segno della musica. Miguel è un piccolo chico che sogna di divenire un musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz. Nonostante la sua famiglia sia contraria a questa passione, nel Día de Muertos si ritrova nell’incredibile Terra dei Morti alla ricerca del suo mito. Un colorato, tenero e poetico sberleffo all’America di Trump e alle sue politiche nei confronti dell’immigrazione messicana.

Napoli velata

Giovanna Mezzogiorno in Napoli velata ha fatto scandalo per la lunga, bollente sequenza iniziale con Alessandro Borghi. Lei è Adriana, medico legale che pratica autopsie, e la sua storia d’amore con Andrea, sconosciuto incontrato per caso a una festa, si tinge subito di toni cupi, thrilling e drammatici. Complice una Napoli mai così magica, sensuale e misteriosa. Qui il film è piaciuto: ecco 4 validi motivi per andare a vedere Napoli velata di Ozpetek.