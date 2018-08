0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono otto i nuovi film al cinema dal 29 agosto, spalmati in sala tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì. L’estate sta finendo e arrivano i primi blockbuster di stagione, trainati dalla nuova missione impossibile di Ethan Hunt, alias Tom Cruise. Ben 700 schermi per le sue avventure, mentre l’unico a poter competere appare il nuovo film per famiglie Disney, in quasi 500 sale.

Mission: Impossible – Fallout

Ethan Hunt è tornato. Il sesto episodio della saga action spy con un eterno Tom Cruise è già un successo travolgente (540 milioni di dollari incassati nel mondo) e vede l’agente segreto impegnato in una corsa contro il tempo per recuperare una valigetta di plutonio prima che finisca nelle mani sbagliate. Dirige Chris McQuarrie (diventato uomo di fiducia di Cruise dopo Rogue Nation e Jack Reacher), nel cast Simon Pegg, Ving Rhames, Sean Harrison, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson, Henry Cavill e Angela Bassett.

Ritorno al Bosco dei 100 Acri

Il nuovo family fantasy Disney è diretto da Marc Forster (Neverland, Il cacciatore di aquiloni) e vede Ewan McGregor nei panni di Christopher Robin, incupito padre di famiglia che ritrova la gioia di vivere incontrando l’orsacchiotto di pezza Winnie-the-Pooh e gli altri animali del bosco. Live-action e animazione si fondono per uno sguardo gentile e tenero sulla famiglia e l’infanzia. Al cinema da giovedì 30.

I nuovi film al cinema dal 29 agosto

Don’t Worry

La vita del fumettista John Callahan (il solito strepitoso Joaquin Phoenix) raccontata da Gus Van Sant. Un biopic sull’autore di vignette satiriche dalla vita incredibile: molestato da una insegnante a 8 anni, diventato alcolista da adolescente e rimasto paralizzato a 21 in seguito a un incidente d’auto. Sarà proprio l’umorismo nero delle sue strisce, spesso legate al tema della disabilità, a salvargli la vita. Nel cast anche Jonah Hill, Rooney Mara e Jack Black. Da vedere.

Resta con me

Le giovani star Shailene Woodley e Sam Claflin interpretano i veri Tami Oldman e Richard Sharp, la coppia che nel 1983 si è ritrovata nel mezzo di un uragano mentre tentava di attraversare in barca il Pacifico. Quando Richard rimane ferito, sarà Tami ad affrontare l’oceano in condizioni disperate pur di salvare la pelle. Balatas Kormákur, islandese prestato a Hollywood, dirige tra catastrofismi e love story. Per la serie: solo l’amore sopravvive.

Un marito a metà

Commedia francese campione d’incassi in patria e basata sull’eterno gioco del triangolo amoroso. Alexandra Leclère dirige Didier Bourdon e Valérie Bonneton, ovvero la coppia Jean e Sandrine. Peccato che lui sia un marito fedifrago, che ha un’altra vita con l’amante Virginie (Isabelle Carré). Quando Sandrine lo scopre, prende una decisione inaspettata: condividere Jean con la sua “rivale”. Quello che all’uomo sembra un sogno, si rivelerà presto un incubo. In sala da giovedì 30.

Nuovi film al cinema agosto 2018: ultimo weekend di uscite

Lucky

L’ultima interpretazione del leggendario Harry Dean Stanton, scomparso il 15 settembre 2017 a 91 anni. Il suo Lucky è un anziano ateo che ha sempre vissuto ai margini del deserto, fregandosene di quello che gli altri pensano di lui. Dopo un incidente, comincia a temere la morte e la solitudine e compie così un percorso di auto-esplorazione alla ricerca dell’illuminazione. Il testamento spirituale di un attore indimenticabile, con cameo (doveroso) di David Lynch. Da giovedì 30 al cinema.

Mary Shelley – Un amore immortale

Il biopic della regista e sceneggiatrice saudita Haifaa Al Mansour (La bicicletta verde) racconta la storia di Mary Wollstonecraft Godwin (Elle Fanning), autrice di uno dei più famosi romanzi gotici del mondo, Frankenstein. La sua relazione ardente e tempestosa con il poeta romantico Percy Shelley (Douglas Booth), contrastata dalla famiglia, creò uno scandalo senza precedenti nella società inglese dell’Ottocento.

Mr. Long

Dal visionario regista giapponese Sabu (Chasuke’s Journey), un mix letale di generi, una fiaba tra luci e ombre su un killer (il taiwanese Chang Chen), noto per la sua abilità con la spada, che si trasferisce in una piccola città dopo una missione fallita. Quando ha ormai conosciuto una vita diversa da quella che ha sempre condotto (grazie a Lilley e suo figlio Jun e al chiosco di street food che ha aperto), il passato tornerà a fargli visita.