0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono undici i nuovi film al cinema dal 29 marzo. Il fine settimana di Pasqua è ricco di uscite con moltissima scelta. Ce n’è per tutti i gusti, dalla fantascienza alle commedie italiane, passando per la nuova avventura Disney per ragazzi, l’animazione per i più piccoli e l’ultimo rimasto ad arrivare in Italia tra i film candidati all’Oscar. Il maggior numero di sale spetta (giustamente) a Steven Spielberg, che sbarca su circa 600 schermi.

Ready Player One

Il futuro è il passato nel nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg. Dal bestseller omonimo di Ernest Cline, un libro cult acclamato come il primo, grande romanzo dell’Era digitale, uno strabiliante ed imperdibile omaggio alla cultura pop degli anni Ottanta, dalla musica ai videogames, dal cinema ai manga. Da vedere.

Nelle pieghe del tempo

Tre ragazzini, mandati nello spazio, scoprono che la Terra è minacciata da forze oscure. Dal romanzo di Madeleine l’Engle, la regista Ava Du Vernay (Selma) dirige la nuova avventura Disney per teenager, a caccia dei misteri dello spazio e del tempo. A salvare la baracca dal disastro ci pensa Oprah Winfrey.

Tonya

Un biopic anomalo sulla pattinatrice “più odiata” di sempre: Tonya Harding, la regina del triplo axel che negli anni ’90, da spazzatura bianca a olimpionica, fu coinvolta nell’aggressione che mise fuori gioco la sua rivale Nancy Kerrigan. Le incredibili performance di Margot Robbie e Allison Janney (Oscar 2018 come miglior attrice non protagonista) funzionano più di plot e regia di Craig Gillespie (L’ultima tempesta, Fright Night).

I nuovi film al cinema dal 29 marzo

Contromano

Il ritorno alla regia di Antonio Albanese è un on the road fiabesco che affronta di petto i temi del razzismo e dell’integrazione. Tra “malincomicità” e buoni sentimenti, la storia di Mario Cavallaro, commerciante milanese che si mette in testa di risolvere il problema dell’immigrazione riportando di persona una coppia di senegalesi “a casa loro”.

Io c’è

Da Alessandro Aronadio, regista del film rivelazione Orecchie, una commedia spassosa e surreale sull’Italia di oggi fatta di santoni e furbetti, religione e cialtroneria. Per evitare di pagare le tasse, il proprietario di un bed & breakfast (Edoardo Leo) si improvvisa “ioista” e approda alla fondazione di un nuovo culto. Saranno guai. Nel cast anche Margherita Buy e Giuseppe Battiston.

Oh mio Dio!

Seconda commedia “religiosa” che arriva in sala proprio il weekend di Pasqua. Lui è tornato e stavolta non è un dittatore ma Gesù Cristo. Come si comporterebbe la gente se il Salvatore comparisse davvero a Roma? Quali difficoltà incontrerebbe oggi Gesù per farsi riconoscere? La risposta nella commedia indie di Giorgio Amato, con Carlo Caprioli in panni sacri.

Tutti i nuovi film al cinema dal 29 marzo

Era giovane e aveva gli occhi chiari

Primo film di finzione di Giovanni Mazzitelli, con riferimenti alla commedia francese e al cinema indie americano. Amori e sogni infranti nella vita del giovane regista e sceneggiatore X (Mario di Fonzo), alla ricerca del senso della vita e precipitato quasi per caso in una serie di straordinari e bizzarri eventi.

L’ultimo viaggio

2014, sullo sfondo la guerra civile che infiamma l’Ucraina. Eduard è tedesco, ha 92 anni e pochi giorni dopo la morte della moglie, decide di intraprende il suo ultimo viaggio. Destinazione: Kiev. Ad accompagnarlo la nipote Adele, che ignora il segreto che il nonno custodisce gelosamente da tanto tempo. Diretto da Nick Baker Monteys, l’on the road di un antieroe “parte di una generazione che si sta estinguendo”.

Rabbit School – I guardiani dell’uovo d’oro

L’animazione pasquale per i bambini viene dalla Germania e racconta la storia di Max, uno scapestrato coniglio di città che trova rifugio in una scuola per coniglietti di Pasqua. Qui incontra i custodi del leggendario Uovo d’Oro, ambito oggetto del desiderio delle volpi. Dopo un iniziale periodo di noia, saranno proprio le tecniche segrete dei coniglietti pasquali a suscitare la curiosità di Max.

Molly Monster

I più piccoli potranno gustare il lungometraggio basato sulla popolare serie tv tedesca di Ted Sieger, in onda su Rai YoYo. La simpatica mostriciattola che vive con i genitori a Mostrolandia, è sconvolta dall’arrivo di un fratellino. Mentre attende il ritorno di mamma e papà dalla misteriosa isola delle uova, vive una serie di avventure con il suo migliore amico, Edison, un giocattolo a molla, che la porterà a spingersi oltre i confini del suo mondo.