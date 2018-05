1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono undici i nuovi film al cinema dal 3 maggio, anticipati da tre titoli arrivati in sala in occasione della Festa dei Lavoratori. Non ci sono film di particolare impatto perché l’onda lunga degli Avengers (weekend da 650 milioni di dollari a livello mondiale) ha polverizzato la concorrenza. Tanto cinema italiano questa settimana, il pluripremiato e osannato ritorno di Lynne Ramsay e l’animazione di Wes Anderson che ha vinto l’Orso d’Argento per la migliore regia al Festival di Berlino.

L’isola dei cani

Wes Anderson, premiato a Berlino 2018, omaggia Akira Kurosawa e torna alla stop-motion dopo Fantastic Mister Fox. Stavolta in Giappone con il dodicenne Atari, in aperta lotta contro la decisione che vuole tutti i cani di Megasaki, la sua città, esiliati in un’isola discarica. Con l’aiuto di nuovi compagni a quattro zampe, il ragazzo proverà a sovvertire le regole del sistema.

Arrivano i prof

La commedia scolastica non muore mai. Ivan Silvestrini, dopo gli esordi thrilling, si cimenta con il genere rifacendo il francese Les Profs. Stavolta l’istituto è il Liceo Manzoni di Milano, il peggiore d’Italia. Quando la percentuale di promossi scende al 12%, il preside tenta il tutto per tutto: affidare le classi ai peggiori tra gli insegnanti disponibili. L’esperimento avrà conseguenze inaspettate. Nel cast spiccano Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Maria Di Biase.

A Beautiful Day

Doppio premio a Cannes 2017, il ritorno della talentuosa regista scozzese Lynne Ramsay (…E ora parliamo di Kevin) poggia su uno strepitoso Joaquin Phoenix. Film da prendere o lasciare, perché brutale e disturbato: l’attore americano interpreta un sicario, ex marine reduce di guerra, che cerca di salvare la figlia di un politico da un giro di prostituzione minorile.

I nuovi film al cinema dal 3 maggio

Game Night – Indovina chi muore stasera?

Divertente miscela di commedia e thriller firmata John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Jason Bateman, Rachel McAdams e Kyle Chandler sono i protagonisti di un gioco (un misterioso delitto, con tanto di criminali e agenti federali improvvisati) che man mano prende una piega inaspettata, a dir poco movimentata. Non originale, ma assolutamente frizzante e godibile.

Manuel

Manuel (il bravissimo Andrea Lattanzi) ha appena compiuto 18 anni e lascia la casa famiglia nella quale vive da quando sua madre è stata arrestata. Deve trovare un lavoro e rimettere a posto il suo appartamento per farsi garante della mamma e farle dare i domiciliari. Un racconto di formazione e periferia, che rivela il talento del regista Dario Albertini. Da vedere.

Dopo la guerra

In concorso al Festival di Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard, l’esordio di Annarita Zambrano, scritto insieme a Delphine Agut, è film sulle ferite ancora aperte della lotta armata che insanguinò l’Italia negli anni Settanta. Protagonista è Marco (Giuseppe Battiston), un militante di estrema sinistra che vive in Francia ed è ritenuto politicamente responsabile dell’omicidio di un giudice. Quando il governo italiano ne chiede l’estradizione, Marco deve fuggire insieme alla figlia.

Tutti i nuovi film al cinema dal 3 maggio

Eva

Thriller psicologico che gioca la carta dell’erotismo e si affida a Isabelle Huppert. Benoît Jacquot adatta un romanzo di James Hadley Chase e racconta il triangolo tra uno scrittore (Gaspard Ulliel) e due donne: da un lato la fidanzata ingenua (Julia Roy), dall’altro una squillo d’alto bordo (Huppert) che lo porterà alla catastrofe. Tutti con un segreto e una vita nascosta.

Cosa dirà la gente

Acclamato al Festival di Toronto, un coming-of-age che, in chiave di commedia e scontro culturale, racconta l’impossibile controllo di tanti genitori attenti alle tradizioni verso i loro figli integratisi in una nuova società. Nisha ha 16 anni, è figlia di immigrati pakistani ma è norvegese a tutti gli effetti. Quando il padre la sorprende in compagnia del suo ragazzo, la spedisce in Pakistan, dove la ragazza è costretta ad adattarsi a una cultura che non ha mai conosciuto.

Ci vuole un fisico

Alessandro Tamburini, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, espande un suo pluripremiato cortometraggio e lo trasforma in una commedia romantica on the road. Protagonisti Alessandro (Tamburini) e Francesca (Anna Ferraioli Ravel), due caratteri agli opposti che scopriranno di poter vivere insieme qualcosa di travolgente.

Uno sguardo alla terra

Il regista sardo Peter Marcias parte dalla visione del film L’ultimo pugno di terra di Fiorenzo Serra (uno dei più grandi documentaristi italiani del dopoguerra), censurato nel 1965, per arrivare a discutere del cinema documentario contemporaneo. Intervengono alcuni tra importanti autori del cinema del reale: da Brillante Mendoza a Wang Bing, da Jose Luis Guerin a Claire Simon.

1945

Dal romanzo Homecoming di Gábor T. Szántó, il regista ungherese Ferenc Török ambienta il 12 agosto 1945, quando la Seconda guerra mondiale sta per volgere al termine, tre storie di conflitti e sospetti, ancora tremendamente attuali. Mentre gli abitanti di un piccolo villaggio si apprestano a celebrare il matrimonio del figlio del vicario, due ebrei ortodossi arrivano in treno con due casse misteriose. Cosa contengono e cosa vogliono davvero queste persone?