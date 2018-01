0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono sei i nuovi film al cinema dal 4 gennaio e sanciscono la fine delle feste di Natale in sala. Addio cinepanettoni, cartoon e feel-good-movie, spuntano persino opere più cinefile come il vincitore dell’Orso d’Oro 2017. Il maggior numero di schermi è appannaggio di The Rock, tallonato da Gabriele Salvatores e Ridley Scott. Peccato che gli altri ne abbiano poche decine a testa.

Il ragazzo invisibile – Seconda generazione

Tra fantascienza e racconto di formazione, Salvatores vuole dimostrare che l’Italia non è un Paese per vecchi. Con il sequel del suo film del 2014, punta ancora su adolescenti e supereroi. Stavolta Michele (Ludovico Girardello), solo, infelice e arrabbiato col mondo, è sconvolto da una misteriosa ragazza di nome Natasha (Galatea Bellugi) e sua madre Yelena (Ksenia Rappoport).

Jumanji: Benvenuti nella giungla

Nelle sale già da Capodanno, il sequel del film del 1995 con Robin Williams ha conquistato il botteghino americano: 200 milioni di dollari in due settimane. A convincere è lo strano quartetto di star (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gilllian) e l’aggiornamento tecnologico: dal gioco da tavola si passa ad un videogame che proietta i protagonisti nella giungla.

Corpo e anima

Dall’Ungheria, la delicata e appassionata storia d’amore della regista Ildiko Enyedi, che ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino. In una dimensione quasi onirica, Maria ed Endre, il suo capo al lavoro in un mattatoio, scoprono improvvisamente di fare gli stessi sogni di notte. Spiriti affini, lentamente iniziano a conoscersi: come due cervi, in un bosco innevato davanti a un ruscello.

Morto Stalin, se ne fa un altro

L’imperdibile della settimana: una satira divertente, acida e feroce sulla follia dei regimi totalitari. Lo scozzese di origini italiane Armando Iannucci, premio Fipresci al Torino Film Festival, schiera nel cast l’ex Monthy Phyton Michel Palin, Steve Buscemi, Jeffrey Tambor e Olga Kurylenko per raccontare il momento della morte del dittatore sovietico e la complicata scelta del successore.

Tutti i soldi del mondo

Uno dei film più attesi dell’anno, ma soltanto perché rigirato al volo dopo che Kevin Spacey è stato cancellato dal cast causa molestie e sostituito da Christopher Plummer. Ridley Scott ricostruisce così un celebre fatto di cronaca degli anni ’70: il rapimento di John Paul Getty III, nipote di uno degli uomini più ricchi al mondo, da parte della ‘ndrangheta. Nel cast sono “sopravvissuti” Michelle Williams e Mark Wahlberg.

Vi presento Christopher Robin

Il biopic su A.A. Milne, il creatore del personaggio di Winnie the Pooh. Domhnall Gleeson veste i panni dello scrittore che si ispirò ai giochi del figlio Christopher (il piccolo Will Tilston) per il suo celebre orsacchiotto. Il risultato è un successo mondiale, ma anche un caso di sfruttamento di minore, tanto da causare non pochi problemi alla famiglia (la moglie Daphne è Margot Robbie).