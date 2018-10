1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ben 15 i nuovi film al cinema dal 4 ottobre. Il maggior numero di schermi spetta al supereoe Marvel Venom, che conquista ben 550 sale. Tutto il resto è diviso tra italiani, documentari, commedie e titoli d’autore, su tutti Nuri Bilge Ceylan. Nel mezzo, la presenza dei primi due episodi di L’amica geniale, la serie tv tratta dal libro di Elena Ferrante, che vedremo prossimamente su Rai 1.

Venom

Arriva al cinema la creatura più dark dell’universo Marvel: il nuovo cinecomic di Ruben Fleischer con Tom Hardy (doppiato da Adriano Giannini), dal gusto anni ’90, non ha convinto al massimo pubblico e critica. Insomma, l’antieroe simbionte a quanto pare meritava di meglio.

Il bene mio

Elia è l’ultimo abitante di un paese fantasma distrutto dal terremoto. Vuole difenderne il ricordo, a differenza del resto della comunità che preferisce dimenticare. Pippo Mezzapesa dirige Sergio Rubini in un film poetico e fiabesco, immaginifico e sospeso, mai così necessario ed attuale.

Un nemico che ti vuole bene

La commedia nera è una materia da maneggiare con cura. Ci prova lo svizzero Denis Rabaglia che dirige Diego Abatantuono e Antonio Folletto: il primo è un ricercatore che salva la vita al secondo, un killer. Il quale decide di restituirgli il favore e uccidere il suo miglior nemico…

L’albero dei frutti selvatici

L’ultima fatica di Nuri Bilge Ceylan, Palma d’oro a Cannes con Il regno d’inverno – Winter Sleep, racconta il ritorno a casa di un giovane aspirante scrittore, che getta nello scompiglio la sua famiglia. Pur non raggiungendo i massimi livelli dell’autore turco, un film da vedere.

Opera senza autore

Il melodramma di Florian Henckel von Donnersmarck (Le vite degli altri) attraversa tre epoche della storia tedesca (e i suoi traumi) nella parabola artistica di Kurt (Tom Schilling) e della sua amata Ellie (Paula Beer). Deriso da buona parte della critica a Venezia 75, merita tuttavia la visione.

Smallfoot: Il mio amico delle nevi

L’animazione della settimana arriva dai produttori di The Lego Movie. Lo yeti Migo incontra un essere umano e invece di fuggire, come gli insegna la sua comunità, ne vuole sapere di più. Diverte e lancia un messaggio positivo per grandi e piccoli: la pacifica convivenza tra “diversi” è sempre possibile.

Papa Francesco – Un uomo di parola

Il documentario che Wim Wenders ha dedicato al 266° papa: Jorge Mario Bergoglio. Un ritratto a tutto tondo – tra interviste, ricostruzioni di fiction e immagini di repertorio degli archivi vaticani – dell’uomo che ha trasformato la comunicazione in elemento essenziale della Chiesa.

The Wife – Vivere nell’ombra

Glenn Close e Jonathan Pryce sono il vero motivo d’interesse di questo intienso dramma femminista (dal romanzo di Meg Wolitzer, edito in Italia da Garzanti) diretto da Björn Runge. Lui è uno scrittore prossimo al Premio Nobel, lei la moglie che per stare al suo fianco ha sacrificato lavoro e talento. Nel momento più importante, lo scontro tra coniugi sarà inevitabile.

Non è vero ma ci credo

Nunzio e Paolo per la prima volta al cinema, anche se nessuno ne sentiva la necessità. Amici d’infanzia e capaci soltanto di operazione finanziare fallimentari, si inventano (pressati dalle mogli) l’apertura di un ristorante vegetariano. Sarà l’inizio di una serie di guai e eventi più o meno esilaranti.

The Domestics

L’horror della settimana è questo innocuo e stereotipato survival movie distopico in cui i sopravvissuti all’apocalisse si sono radunati in gang violente e senza scrupoli. Nina (Kate Bosworth) e Mike (Tyler Hoechlin) provano a non mollare alla ricerca di un posto sicuro.

Ora e sempre riprendiamoci la vita

Silvano Agosti, regista e “agitatore culturale” tra i più singolari del cinema italiano, cerca la sua verità sugli Anni di Piombo, periodo tra i più turbolenti della nostra storia recente. Un documentario di montaggio che alterna scene di massa e interviste a testimoni e protagonisti come Dario Fo e Pietro Valpreda.

Oltre la nebbia – Il mistero di Rainer Merz

Curioso thriller italo-svizzero diretto da Giuseppe Varlotta. Pippo Delbono è un detective chiamato ad indagare sulla misteriosa sparizione di un attore famoso. Durante le sue ricerche, scoprirà di essere in qualche modo coinvolto nel passato dello scomparso.

The Milk System

Il latte, alimento sinonimo di salute e benessere, è davvero così salutare come crediamo? Attraverso interviste a contadini, politici, lobbisti, organizzazioni non governative e scienziati, questo documentario d’inchiesta svela verità sorprendenti (e inquietanti) sul sistema latte.

Ti porto io

Un altro documentario arriva in sala, stavolta dalla Spagna. Due amici, Patrick e Justin (quest’ultimo su una sedia a rotelle), compiono insieme gli 800 chilometri del Cammino di Santiago. La loro impresa svelerà il vero significato dell’amicizia e il potere della comunità.

Country for Old Men

Numerosi pensionati statunitensi si sono trasferiti a Cotacachi, piccola città in Ecuador dal clima magico e dove il potere d’acquisto del dollaro è una meraviglia. I registi Stefano Cravero e Pietro Jona raccontano la loro curiosa scelta e questa paradossale migrazione al contrario.