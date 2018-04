1 CONDIVISI Condividi Tweet

I nuovi film al cinema dal 5 aprile sfruttano il primo weekend realmente primaverile. Sono ben dodici i titoli in uscita questa settimana, nessuno da grandi incassi ma di ogni genere e per tipologie di pubblico differenti. La programmazione spinge soprattutto sul versante action con Gerard Butler e su quello giovane con l’esordio di Francesca Mazzoleni, tratto dal best-seller di Sofia Viscardi. Ma gli imperdibili della settimana sono altri due.

I segreti di Wind River

Insolito noir di Taylor Sheridan (sceneggiatore di Sicario e Hell or High Water) premiato a Cannes 2017. Jeremy Renner è il guardiano di una riserva di nativi che aiuta la novellina dell’FBI Elizabeth Olsen a risolvere il caso di una ragazza brutalmente uccisa. Se l’intreccio thriller è prevedibile, a mozzare il fiato ci pensano le ambientazioni del Wyoming.

A Quiet Place – Un posto tranquillo

Un horror disturbante e controcorrente nel quale a contare è il silenzio. Il motivo? Misteriose creature che danno la caccia agli uomini seguendo soltanto i suoni. Emily Blunt è la protagonista del film, diretto dal marito e interprete John Krasinski. Da vedere.

Nella tana dei lupi

Action-thriller un tanto al chilo con Gerard Butler, Pablo Schreiber e 50 Cent. I luoghi comuni abbondano tra le strade di Los Angeles dove si confrontano l’uno contro l’altra armati una squadra di agenti d’élite e la più famigerata gang di ladri della città.

I nuovi film al cinema dal 5 aprile

Bob & Marys – Criminali a domicilio

Al cinema italiano piace la black comedy, anche quando fa ridere poco. Rocco Papaleo e Laura Morante sono marito e moglie che si ritrovano a custodire in casa dei pacchi dal contenuto misterioso. Sarà proprio questa rocambolesca avventura criminale a ridare pepe alla loro vita di coppia.

Quanto basta

Al cinema italiano piacciono anche i buoni sentimenti. Cucina e malattia (in questo caso la sindrome di Asperger) sono gli ingredienti di questo feel-good movie con Vinicio Marchioni chef arrogante e aggressivo, cambiato grazie all’amicizia con Luigi Fedele e all’amore di Valeria Solarino.

Succede

Dal romanzo della celebre YouTuber Sofia Viscardi (edito da Mondadori), un punto di vista sugli adolescenti d’oggi raccontato attraverso le storie di quattro giovanissimi che vivono nella Milano fashion di Piazza Gae Aulenti. Un racconto di formazione al femminile tra amori, amicizie, sogni e social.

Tutti i nuovi film al cinema dal 5 aprile

Il mistero di Donald C.

Colin Firth è il velista Donald Crowhurst, l’imprenditore che nel 1968 affrontò la Golden Globe Race per salvare la famiglia dal disastro economico. James Marsh (Man on Wire) racconta ancora una volta l’ossessione e le ambizioni di un uomo normale in circostanze eccezionali.

Charley Thompson

Da Andrew Haigh, acclamato autore di 45 anni e Weekend, la storia di un quindicenne (la rivelazione Charlie Plummer) che stringe amicizia con un vecchio cavallo di nome Lean on Pete. Quando improvvisamente rimane orfano, si mette in viaggio alla ricerca di una zia lontana, attraversando gli Stati Uniti in sella al suo amico. Inferiore ai precedenti, un film che conferma comunque la qualità del regista inglese.

Il giovane Karl Marx

Raoul Peck, il regista di I Am Not Your Negro, ricostruisce gli anni parigini dell’autore del Capitale, narrando l’incontro con Friedrich Engels, gli albori del movimento operaio e la nascita degli ideali rivoluzionari. Un biopic curioso e inattuale.

The Constitution – Due insolite storie d’amore

Rajko Grlic, tra i più importanti registi croati, racconta la storia di un Paese ancora diviso, anni dopo la fine della guerra. Si parla di xenofobia, ipocrisia e omofobia, ma la chiave è quella della commedia drammatica: quattro piccole storie in un condominio al centro di Zagabria, in cui gli inquilini si ignorano fino al sopraggiungere di un evento che cambierà le loro vite.

Lovers

Ancora un film corale: stavolta quattro storie con gli stessi attori (tra cui Primo Reggiani, Margherita Mannino e Ivano Marescotti) in ruoli diversi. Mattia Vicino ambienta le loro vicende in una Bologna fuori dagli schemi tra tradimenti, feroci vendette e colpi di scena.

The Wicked Gift

Horror italiano a basso costo diretto dallo specialista Roberto D’Antona. Ethan è un designer afflitto da insonnia a causa di terribili incubi. Grazie all’aiuto del suo migliore amico e di una medium, affronterà il lungo viaggio che lo condurrà alla consapevolezza che i suoi incubi nascondono qualcosa di molto più oscuro di quanto potesse immaginare.