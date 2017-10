0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono appena sei i nuovi film al cinema dal 5 ottobre. Un numero basso perché sbarca in sala il sequel “replicante” del cult di fantascienza di Ridley Scott, che strappa ben 750 schermi. A contrastare il ritorno dei cacciatori di androidi ci pensano i Manetti Bros. con il loro pazzo e divertente musical, che conquista 300 copie. Ma il vero imperdibile della settimana è un altro e arriva direttamente dal Festival di Cannes.

Blade Runner 2049

Atteso da anni, amato dalla critica americana, il film di Dennis Villeneuve prosegue la storia del capolavoro di Ridley Scott ambientandola appunto nel 2049. Trent’anni dopo l’originale, un nuovo blade runner (Ryan Gosling) si mette sulle tracce di Deckard (Harrison Ford, chi altro?), scomparso da tre decenni. Fotografia di Roger Deakins, scenografie di Dennis Gassner, musiche di Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch.

Ammore e malavita

Dopo aver strappato applausi e risate in Concorso a Venezia, Antonio e Marco Manetti provano a conquistare il grande pubblico. La formula è un mix di musical, action, commedia e crimine con un cast di stelle: Carlo Buccirosso e Claudia Gerini boss della camorra e consorte, Giampaolo Morelli e Serena Rossi killer spietato e infermiera sognatrice, ovviamente innamorati. Una divertente sceneggiata napoletana ai tempi di Gomorra.

120 battiti al minuto

Premiatissimo a Cannes, il terzo film di Robin Campillo (Eastern Boys, Les revenants) è un vitale e tumultuoso manifesto d’amore e lotta ambientato nei primi anni ’90. Protagonisti i militanti francesi dell’Act Up, l’organizzazione che si ribella contro l’AIDS, ma soprattutto contro il silenzio e l’indifferenza dell’opinione pubblica e delle case farmaceutiche. Sanguigno e pieno di umanità: da non perdere.

Come ti ammazzo il bodyguard

Commedia action con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson che fanno il verso a Kevin Costner e Whitney Houston. Un buddy movie fiacco e inconcludente su una guardia del corpo (Reynolds) che deve proteggere un killer (Jackson) chiamato a testimoniare contro un oligarca russo alla corte penale internazionale. Nel cast anche Gary Oldman, Richard E. Grant e Salma Hayek.

Renegades – Commando d’assalto

Un gruppo di Navy Seal in missione in Europa scopre un tesoro nascosto dai nazisti nelle acque di un lago bosniaco. Decisi a recuperarlo e a restituirlo alla popolazione, vengono attaccati dai serbi fautori del locale regime militare. Seguono battaglie, sparatorie e machismi vari. Perché un grande attore come J.K. Simmons sia finito qui dentro resta un mistero.

Koudelka fotografa la Terra Santa

Josef Koudelka, uno dei più grandi fotografi al mondo, viene accompagnato per cinque anni dal giovane discepolo e regista israeliano Gilad Baram nel suo lungo viaggio in Terra Santa. Lungo il confine che separa Israele e Palestina, i suggestivi scatti in bianco e nero di Koudelka documentano il modus operandi del maestro e uno scenario tormentato come quello di Gerusalemme, Hebron e Ramallah.