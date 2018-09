0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono nove i nuovi film al cinema dal 6 settembre, primo fine settimana ufficiale della nuova stagione cinematografica. L’estate è finita e il weekend di rientro dalle ferie favorisce la riapertura delle attività. La maggior parte degli schermi è occupata dal sequel di Mamma Mia! (già 366 milioni di dollari incassati nel resto del mondo), mentre desta curiosità Ride, il thriller d’azione tutto italiano sui rider acrobatici. Riuscirà a dire la sua al botteghino?

Mamma Mia! Ci risiamo

Torna il cast originale, ci sono new entry di lusso e (ovviamente) le canzoni degli Abba. Il ritorno sull’isola greca di Kalokairi coincide con le scoperte di Sophie (Amanda Seyfried) sul passato di sua madre (Meryl Streep e Lily James) e sul suo presente (la maternità in arrivo). Le novità di peso sono la nonna Ruby (Cher) e il manager dell’Hotel Bella Donna (Andy Garcia). Chi ha apprezzato il primo capitolo gradirà di sicuro.

Ride

Curioso esperimento italiano supervisionato dai creatori di Mine, Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Jacopo Rondinelli, al suo esordio dopo essersi fatto le ossa tra pubblicità e videoclip, ha girato con telecamere GoPro le corse estreme di Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes), due rider acrobatici. Un film di genere finalmente diverso, per dinamiche produttive e impatto visivo, che merita di essere visto.

Dark Crimes

Da Alexandros Avranas, il regista greco che fece scalpore a Venezia nel 2013 con Miss Violence, un fosco thriller con un inedito Jim Carrey in uno dei ruoli più drammatici della sua carriera. L’attore americano interpreta un detective tormentato alle prese con l’omicidio di un uomo d’affari: nel corso delle indagini, troverà inquietanti similitudini tra questo caso e il libro dello scrittore Krystov Kozlow (Marton Csokas). Nel cast anche Charlotte Gainsbourg e Kati Outinen.

I nuovi film al cinema dal 6 settembre

La ragazza dei tulipani

Una contrastata love story nella ricca Amsterdam del Seicento: il regista Justin Chadwick e lo sceneggiatore Tom Stoppard (uno dei massimi scrittori inglesi dei nostri tempi) adattano il romanzo di Deborah Moggach, edito in Italia da Sperling & Kupfer. Sullo sfondo della prima bolla speculativa della storia, l’orfana Sophia (Alicia Vikander) viene data in sposa al ricco (e più vecchio) mercante Cornelis (Christoph Waltz). La ragazza finirà però per innamorarsi del talentuoso pittore Jan van Loos (Dane DeHaan).

Slender Man

L’horror della settimana è una riflessione (più o meno riuscita) sulla paura (virale) dell’ignoto. Si basa infatti su una leggenda che terrorizza il web: un uomo gigante dall’inquietante volto bianco, braccia e gambe lunghissime, che si dice rapisca i bambini. Quando una studentessa di una piccola città del Massachusetts scompare misteriosamente, le sue compagne di liceo iniziano a sospettare che ci sia proprio lo zampino dello Slender Man.

Revenge

Rape & revenge femminista scritto e diretto dalla tosta Coralie Fargeat, regista francese al suo esordio. Un violento action thriller che ha per protagonista la giovane Jen (Matilda Lutz), invitata dal suo ricco amante Richard (Kevin Janssens) alla tradizionale battuta di caccia che l’uomo è solito organizzare con due amici. Tra i canyon del deserto, la ragazza diventa presto oggetto del desiderio dei tre. Per la serie: quando da preda si diventa cacciatrice.

Nuovi film al cinema: in uscita

Le Fidèle

Quando la sensuale Bénédicte (Adèle Exarchopoulos), pilota di auto da corsa per hobby, incontra il dolce e attraente Gino (Matthias Schoenaerts), tra i due è amore a prima vista. Lui però nasconde un pericoloso segreto che li costringerà a difendere la loro relazione dal destino, dalla ragione e dalle loro stesse debolezze. Una tragica storia d’amore e crimine, “di desiderio e di fallimento”, come l’ha definita il suo regista Michaël R. Roskam (Chi è senza colpa, Bullhead).

Teen Titans Go! Il film

Il film che fa traslocare dal piccolo al grande schermo le avventure dei Teen Titans Go, i maldestri supereroi che fanno impazzire i bambini (e divertire i genitori). Protagonista è Robin, determinato a cambiare le cose e a diventare finalmente una stella di Hollywood come Superman, Batman, Wonder Woman e Aquaman. Ma per attuare questo piano c’è prima da sconfiggere un super-cattivo degno di essere chiamato tale.

Monkey King: The Hero Is Back

La leggenda del coraggioso Re Scimmia che ha ispirato la saga di Dragon Ball torna al cinema. Liberato inconsapevolmente da un bambino dopo essere stato imprigionato in una gabbia di ghiaccio nelle profondità delle montagne, Goku finirà per salvare il villaggio del piccolo da malvagi e terrificanti nemici. Dirige Tian Xiao Peng: in Cina è stato un travolgente campione di incassi.