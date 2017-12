0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono tanti e di qualità i nuovi film al cinema dal 7 dicembre. Un’abbuffata che anticipa le feste natalizie e conferma le problematiche distributive nostrane: la scelta della data d’uscita e la difficoltà di individuare un target. Così, il sovraffollamento di questo weekend penalizza i titoli rivolti al pubblico d’essai. I due film meglio distribuiti sono il nuovo Clooney e la commedia di e con Gassmann. Gli altri riusciranno a trovare un loro pubblico?

Il premio

La commedia on the road di Alessandro Gassmann racconta il viaggio della famiglia Passamonte, in auto verso Stoccolma dove papà Giovanni (Gigi Proietti) è chiamato a ritirare il premio Nobel per la Letteratura. Sulla strada, incontri bizzarri e (soprattutto) buoni sentimenti.

Suburbicon – Dove tutto è come sembra

Toni da commedia nera (la sceneggiatura è dei fratelli Coen, e si vede) per il ritorno alla regia di George Clooney, a tre anni da Monuments Men. Nei segregazionisti anni 50 americani, un Matt Damon mai così strambo è un uomo qualunque che finisce coinvolto in una spirale di violenza.

Due sotto il burqa

Sou Abadi, regista iraniana naturalizzata francese, prende per i fondelli il fondamentalismo con questa frizzante commedia degli equivoci. Protagonista un ragazzo francese innamorato di una ragazza di famiglia islamica: pur di vederla decide di fingersi donna nascondendosi sotto un burqa.

L’insulto

L’imperdibile della settimana. Il regista libanese Ziad Doueri, arrestato a Beirut per collaborazionismo sionista, racconta le contraddizioni del Medio Oriente nel complesso intreccio (grottescamente reale) che nasce dalla futile lite tra un cristiano maronita e un profugo palestinese.

I nuovi film al cinema dal 7 dicembre

Patti Cake$

Il pluripremiato esordio di Geremy Jasper è l’emozionante ed intensa storia di Patricia Dombrowski (una strepitosa Danielle MacDonald), ragazzona della provincia americana soprannominata Dumbo. Col suo talento coltiva un sogno: diventare una rapper, contro ogni pregiudizio.

Loveless

Da Andrey Zvyagintsev, regista di Il ritorno e Leviathan, un durissimo j’accuse alla società russa di oggi. Una coppia, già alle prese con un doloroso divorzio, vede la propria vita andare ancora più a rotoli quando il figlio dei due, un ragazzino di dodici anni, scompare nel nulla.

The Void – Il vuoto

L’horror della settimana, da non perdere per gli amanti del genere già dal trailer italiano. I canadesi Jeremy Gillespie e Steven Kostanski debuttano omaggiando Carpenter e Fulci, una vera delizia. La storia è quella di una setta che aspira all’immortalità e dello sceriffo che lotta con sua moglie per porre fine a quest’incubo.

Free Fire

Da Ben Wheatley, regista degli acclamati Kill List, Killer in viaggio e High Rise, una commedia action ambientata nel 1978. In un deposito, si fronteggiano un gruppo di terroristi dell’IRA e una banda di contrabbandieri. Saranno pallottole e risate. Nel cast, Cillian Murphy, Brie Larson e Armie Hammer.

Tutti i nuovi film al cinema dal 7 dicembre

Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive

Nel 2016 la mamme tremende Mila Kunis, Kiristen Bell e Kathryn Hahn hanno conquistato così tanto il pubblico americano (113 milioni al box office) da guadagnarsi un sequel. Stavolta dovranno vedersela con i figli, con le rispettive madri (tra cui spicca Susan Sarandon) e con l’incombente Natale.

La febbre del sabato sera

Torna in pista Tony Manero a 40 anni dall’uscita. La Cineteca di Bologna porta in sala la versione originale e restaurata del cult di John Badham con le musiche dei Bee Gees che lanciò John Travolta. Il restauro in 4K è stato curato personalmente dal regista a partire dal negativo originale.

Cento anni

Nell’anniversario della disfatta di Caporetto, Davide Ferrario segue Marco Paolini, Massimo Zamboni, Diana Hobel, Franco Arminio e Mario Brunello nella ricostruzione di un evento leggendario. Attraverso cent’anni di storia, rivive lo spirito di un popolo capace di rovinose sconfitte, ma anche di sorprendenti riscosse.

My Little Pony: Il film

Il cartoon della settimana è tratto dalla serie cult di giocattoli Hasbro. Le sei pony Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Rarity e Fluttershy si imbarcano in un avventuroso viaggio per proteggere Ponywille dalla minaccia di Tempest Shadow (una cattivissima Lorella Cuccarini).

The Wicked Gift

L’attore Roberto D’Antona debutta alla regia con un horror thriller indipendente. Il regista è anche protagonista nei panni di Ethan, un giovane designer ossessionato da sogni ricorrenti. Scoprirà presto che i suoi incubi nascondono qualcosa di molto più oscuro di quanto potesse immaginare.

Il giocatore invisibile

Dal romanzo di Giuseppe Pontiggia, l’esordio di Sergio Alpini racconta senza sconti tutti i retroscena più oscuri del mondo accademico: rivalità, gelosie, nepotismo, concorsi poco limpidi. Protagonisti Luca Lionello, Sergio Albelli, Guenda Goria e Francesco Turbanti.