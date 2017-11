0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono otto i nuovi film al cinema dal 9 novembre. La sensazione è che nessuno tra questi sarà capace di scalare la vetta del botteghino, dominata da Thor e contesa da It. Dopo il successo di Perfetti sconosciuti, l’attesa è tutta per Paolo Genovese e il suo ennesimo film corale. La concorrenza non è troppo agguerrita: l’unico vero imperdibile della settimana è l’opera che ha vinto a maggio la Palma d’Oro a Cannes.

The Place

Paolo Genovese ci riprova. Dopo il trionfo di Perfetti sconosciuti (17 milioni di euro al box office), ritorna con un ricco cast (Mastandrea, Rohrwacher, Giallini, Ferrilli, Borghi, Papaleo, Muccino, Marchioni, Puccini) e una storia misteriosa. Quella di un uomo (Mastandrea) che, seduto a un bar, esaudisce desideri.

Borg McEnroe

La straordinaria finale di Wimbledon 1980 arriva sul grande schermo. Vincitore del Premio del Pubblico alla Festa di Roma, il biopic dell’esordiente danese Janus Metz racconta una delle più grandi rivalità della storia dello sport. Quella tra il tennista svedese Björn Borg (Sverrir Gunadson) e l’americano John McEnroe (Shia LaBoeuf).

Paddington 2

Il film per bambini e famiglie della settimana è il sequel dedicato al più British tra gli orsetti, il mitico Paddington. Cappello rosso, cappottino blu e valigetta d’ordinanza, il tenero eroe stavolta dovrà affrontare l’affascinante cattivo Hugh Grant. Nell cast anche Brendan Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi e Sally Hawkins.

The Square

La Palma d’Oro del Festival di Cannes 2017 è andata al provocatorio film dello svedese Ruben Östlund (Forza maggiore, Play). Una satira grottesca e spiazzante sul direttore di un museo d’arte contemporanea costretto a divincolarsi tra professione e vita privata. Un film su “responsabilità e fiducia, ricchezza e povertà, potenza e impotenza”. Da vedere.

Addio fottuti musi verdi

The Jackal, da YouTube al cinema. Una commedia fantascientifica ipercitazionista su un grafico qualificato e sottoccupato, che trova lavoro nientemeno che in una società aliena. Nel cast i gomorriani Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito. Andrà meglio rispetto ai disastri di Pills, Favij, Clapis e compagnia?

Auguri per la tua morte

Il thriller della settimana arriva direttamente dalla Blumhouse, artefice dei recenti successi di Split e Scappa – Get Out. In questo caso una studentessa (Jessica Rothe) rivive il giorno del suo omicidio con tutti i suoi particolari fino alla scoperta dell’identità del suo assassino. Un Ricomincio da capo in salsa horror.

L’esodo

Tratto da una storia realmente accaduta, il film-denuncia di Ciro Formisano racconta per la prima volta una pagina amara della recente storia italiana: la legge Fornero e il destino degli esodati dal governo Monti. Protagonista Daniela Poggi, che con questo ruolo intenso e sofferto festeggia 40 anni di carriera.

Malarazza

Dal regista indipendente Giovanni Virgilio (La bugia bianca), un dramma familiare ambientato tra i bassifondi (il Librino) e i quartieri degradati del centro (San Berillo) di Catania. Storia di una famiglia vittima del potere malavitoso di un boss in declino, senza alcuna speranza di riscatto sociale.