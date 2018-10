0 CONDIVISI Condividi Tweet

I nuovi film al cinema dall’11 ottobre sono ben tredici. Il maggior numero di schermi lo occupano Bradley Cooper e Lady Gaga, per la prima volta protagonista in un film. A tallonarli ci sono soltanto il mostruoso ritorno di Predator e Rowan Atkinson versione Johnny English. Tanti i titoli francesi e italiani che cercano di conquistarsi un posto al sole: l’unico davvero imperdibile è lo splendido documentario animato di Stefano Savona e Simone Massi, La strada dei Samouni.

A Star Is Born

Quarta volta al cinema per la storia della cantante scoperta e lanciata da un pigmalione che affonda mentre lei emerge. Il ricordo più vivo era quello di Kris Kristofferson e Barbra Streisand. Ora ci sono Bradley Cooper e Lady Gaga, ma il film è divorato dalla performance da Oscar di Sam Elliott.

Johnny English colpisce ancora

Quando non è Mister Bean, Rowan Atkinson diventa uno 007 spassoso e pasticcione. La saga giunge al terzo capitolo e scaraventa l’imbranata spia al G12 per salvare i grandi del mondo da un attacco. Se cercate gag e comicità, sapete cosa andare a vedere. E nel cast c’è anche Emma Thompson.

The Predator

Nel 1987 Shane Black era nel cast di Predator, il film cult con Arnold Schwarzenegger. Oggi, a trent’anni di distanza, dirige questo reboot che racconta (con forti dosi di ironia) le conseguenze degli avvenimenti di allora. Negli Stati Uniti, appena uscito, è stato massacrato da pubblico e critica. Fate un po’ voi.

Zanna Bianca

Un classico della letteratura per ragazzi torna al cinema, per la prima volta in una versione animata di produzione francese. Toni Servillo è la voce narrante di quest’animazione digitale che si rifà al romanzo di Jack London e alle suggestioni dei nostri spaghetti western.

A-X-L: Un’amicizia extraordinaria

Action fantascientifico dal sapore Eighties, diretto dal giovanissimo Oliver Daly. La storia è quella di un motociclista che si imbatte in un cane robotico (l’A-X-L del titolo) che diventa il suo amico del cuore. Miles (Alex Neustaedter) farà di tutto per proteggere il quadrupede metallico dagli scienziati militari che vogliono ingabbiarlo.

La strada dei Samouni

L’imperdibile della settimana. Stefano Savona racconta la vita di una famiglia palestinese nella striscia di Gaza durante l’operazione Piombo fuso, una tragedia senza precedenti costata la vita a quasi duemila persone. Per farlo, utilizza le poetiche animazioni di Simone Massi. Da vedere, anche se esce in pochissime sale.

La fuitina sbagliata

Anna e Claudio si amano da anni e tutti in paese aspettano con ansia le loro nozze. I due, però, si odiano garbatamente e proprio per questo, non hanno il coraggio di dirlo. I Soldi Spicci, famosi per i video su YouTube, debuttano al cinema con una commedia degli equivoci diretta dallo specialista regionalistico Mimmo Esposito.

Quasi nemici – L’importante è avere ragione

La commedia agrodolce di Yvan Attal (Do Not Disturb) affronta un tema spinoso come quello dell’intercultura. Protagonisti Daniel Auteil e la rivelazione Camélia Jordana: lui è un intollerante docente di una celebre università parigina, lei una studentessa di origini algerine. Costretti a collaborare, impareranno a conoscersi e rispettarsi.

Il complicato mondo di Nathalie

David Foenkinos e Stéphane Foenkinos (La délicatesse) dirigono una strepitosa Karin Viard in questo toccante e ironico ritratto di una donna sulla soglia dei cinquant’anni e in piena crisi. Il più calzante titolo originale, Jalouse, fa riferimento al pessimo rapporto della protagonista Nathalie con la figlia.

L’apparizione

Il mistero della fede nel nuovo film di Xavier Giannoli, il regista di Marguerite e Superstar. Vincent Lindon è Jacques, un giornalista investigativo chiamato dal Vaticano per compiere un’indagine singolare: una ragazza dice di aver assistito all’apparizione della Madonna.

Il banchiere anarchico

Coraggioso film-assolo di Giulio Base: il regista di Don Matteo porta al cinema il testo di Fernando Pessoa. È da solo in scena (con Paolo Fosso) in un’ambientazione teatrale beckettiana nella quale denuncia le ingiustizie della borghesia e lo strapotere del denaro.

1938 Diversi (Le leggi razziali del fascismo)

In occasione dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali, arriva il cinema il documentario di Giorgio Treves che aiuta a capire cosa sia successo quel terribile 18 settembre 1938. Tra materiali d’archivio, interviste e la partecipazione di Roberto Herlitzka e Stefania Rocca.

La morte legale

Silvia Giulietti e Giotti Barbieri ripercorrono la genesi di Sacco e Vanzetti, il film diretto da Giuliano Montaldo nel 1971. Un documentario che arriva a 90 anni dall’esecuzione degli anarchici (interpretati magistralmente da Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volonté) e a 50 dalla loro riabilitazione.