1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono sette i nuovi film al cinema dall’8 febbraio. Le sale sono intasate dall’ultima parte della trilogia di Anastasia Steele e Christian Grey, arrivata in anticipo di una settimana rispetto al solito. Anche il nuovo film di Clint Eastwood ha a disposizione un gran numero di schermi, circa 480, mentre le restanti se le spartiscono commedia, animazione, thriller e biopic d’autore.

Ore 15:17 – Attacco al treno

Clint Eastwood è tornato. Dopo American Sniper e Sully, il suo nuovo film completa la trilogia che omaggia i moderni eroi americani. Stavolta il regista si concentra su Alek Skarlatos, Spencer Stone e Anthony Sadler, i tre militari che il 21 agosto 2015 sventarono un attentato terroristico sul treno Parigi-Amsterdam. Clint ha scelto proprio i tre ragazzi per interpretare se stessi e ne racconta l’amicizia, l’addestramento e il viaggio in Europa. Prima di prendere il fatidico Thalys con altri 554 passeggeri. Politico e umano, durissimo e commovente. Da non perdere.

Cinquanta sfumature di rosso

Il capitolo finale di una delle saghe più ridicole che la storia del cinema ricordi. Per il terzo anno consecutivo, poco prima di San Valentino, il best-seller di E.L. James arriva in sala. Stavolta Anastasia Steele (Dakota Johnson) e Christian Grey (Jamie Dornan) sono finalmente sposi, ma l’ex capo di Ana, che le ha giurato vendetta, torna a minare l’equilibrio della coppia. Il pubblico che ha amato i romanzi e i primi due adattamenti sarà soddisfatto. Gli altri si astengano.

I nuovi film al cinema dall’8 febbraio

Final Portrait – L’arte di essere amici

Al suo quinto film da regista, l’attore Stanley Tucci racconta diciotto giorni nelle vite del grande pittore e scultore svizzero Alberto Giacometti (Geoffrey Rush) e dello scrittore statunitense James Lord (Armie Hammer). Un’amicizia insolita nata quando il genio caotico e sregolato di Giacometti, nella Parigi del 1964, chiede al critico di posare per lui. Un ritratto divertente e affettuoso, un’indagine sul processo artistico che conduce alla genesi di un’opera d’arte.

I primitivi

Dallo Studio Aardman, i geniali creatori di Wallace & Gromit, Galline in fuga e Shaun – Vita da pecora, una divertente animazione in stop-motion per tutta la famiglia. Stavolta torniamo indietro nella Preistoria, dove l’impavido cavernicolo Dug dovrà unire le forze con il compare Hognob per riunire le diverse tribù contro i temibili e minacciosi mammut che dominano la terra ai tempi dell’età del bronzo. Doppiaggio italiano affidato a Riccardo Scamarcio, Paola Cortellesi, Salvatore Esposito, Greg, Chef Rubio, Corrado Guzzanti e Alessandro Florenzi (?).

Tutti i nuovi film al cinema dall’8 febbraio

The Party

Sally Potter, la regista inglese di Orlando e Lezioni di tango, riunisce un grande cast (Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cillian Murphy, Emily Mortimer) per una commedia cinica e spassosa che si tramuta presto in dramma. Una coppia organizza una festa per celebrare la di lei promozione a ministro. Quando gli ospiti arrivano nella loro bella casa londinese, il marito rivela a tutti un segreto che sconvolge i presenti…

L’ultima discesa

La storia vera di Eric LeMarque (Josh Hartnett), campione olimpico di hockey e grande appassionato di snowboard. Alle prese con una dipendenza da metanfetamine, si perde nel mezzo di una grande tempesta invernale tra le montagne della Sierra Nevada. Bloccato per otto giorni nella neve, da solo e stremato, è costretto ad affrontare il suo passato e a fare i conti con i suoi demoni interiori per ritrovare la fiducia in sé stesso e riuscire sopravvivere. Dal romanzo di LeMarque, edito in Italia da Sperling & Kupfer.

Dancer

Diretto dal regista candidato all’Oscar Steven Cantor (Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann), un documentario che racconta la vita e la carriera di Sergei Polunin, il ballerino ucraino che ha stregato il mondo della danza classica. Visto al cinema nei panni del conte Andrenyi in Assassinio sull’Orient Express, il bad boy del balletto rivela un passato doloroso. Dai sacrifici della famiglia per mantenerlo agli studi alla solitudine e l’insofferenza per le regole. Dallo spettro della tossicodipendenza alla rinascita.