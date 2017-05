0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una sfida tra miti spicca tra i nuovi film al cinema da giovedì 11 maggio. È Alien contro Re Artù e al resto delle uscite rimangono le briciole. Si rivede Emir Kusturica con una voluttuosa Monica Bellucci, ma i veri sussulti li regalano la commedia di Francesco Bruni con uno splendido Giuliano Montaldo e il ritorno di un gigante come Terrence Malick.

Alien: Covenant

Anno 2104: dieci anni dopo i fatti di Prometheus, primo capitolo della trilogia prequel della saga. L’equipaggio della navicella spaziale Covenant, incaricato di colonizzare un pianeta lontano, si ritrova su un Eden che nasconde una terribile minaccia: lo xenomorfo che tutti amiamo. L’incubo alieno si avvia finalmente alla conclusione.

King Arthur: Il potere della spada

Dopo i fasti al botteghino con Sherlock Holmes, Guy Ritchie gioca la carta del mito di Excalibur. Charlie Hunnam, il Jackson “Jax” Teller della serie tv Sons of Anarchy, diventa il nuovo Artù che rivendica i nobili natali strappatigli dal diabolico zio Vortigern (un Jude Law in versione Riccardo III). Al box-office la tavola rotonda è già apparecchiata (anche se i primi numeri che arrivano dagli Usa annunciano un flop epico).

Song to Song

Amore e musica per il nuovo film di Terrence Malick, gemello del precedente Knight of Cups. Rooney Mara, Ryan Gosling e Michael Fassbender sono i protagonisti di un triangolo creativo e sentimentale sullo sfondo della scena rock di Austin, in Texas. Nel cast anche Natalie Portman, Cate Blanchett, una straordinaria Holly Hunter e i cammeo di Patty Smith e Iggy Pop. Da non perdere.

Tutto quello che vuoi

Da Francesco Bruni (regista di Scialla!, sceneggiatore di Virzì e del Commissario Montalbano), una commedia sulla memoria, il cambiamento e la crescita. Al centro del racconto, l’incontro tra il giovane Alessandro (il quasi esordiente Andrea Carpenzano) e l’anziano Giorgio (uno strepitoso Giuliano Montaldo), poeta dimenticato e malato di Alzheimer. Una delle migliori commedie italiane dell’anno.

On the Milky Road – Sulla Via Lattea

Presentato in Concorso alla Mostra di Venezia 2016, il ritorno di Emir Kusturica a dieci anni da Promettilo! è una favola moderna al tempo della guerra civile jugoslava: l’amore impossibile tra il lattaio Kosta, in piena simbiosi con la natura e gli animali, e una bellissima donna italiana (Monica Bellucci) dal passato doloroso e maledetto.

Qualcosa di troppo

Da Audrey Dana, attrice e regista di 11 donne a Parigi, una switch comedy che la vede protagonista nei panni di Jeanne, una donna che un giorno si risveglia con “qualcosa di troppo” proprio lì. Dovrà affrontare il suo rapporto conflittuale con gli uomini tra il marito Merlin (Éric Elmosnino), l’amica Marcelle (Alice Belaïdi) e il ginecologo Pace (Christian Clavier, il papà di Non sposate le mie figlie!).

Una settimana e un giorno

Presentato alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2016, l’esordio dell’israeliano Asaph Polonsky è una divertente e caustica commedia nera sulle assurdità della vita e della morte. Si ride a denti stretti dinanzi alla storia di Eyal, fresco di lutto per la scomparsa del figlio e introdotto alle cose che ancora vale la pena vivere dal suo giovane vicino di casa, Shmulik. Cercatelo in sala, ne vale la pena.

This Beautiful Fantastic

Un’altra favola moderna, stavolta la tenera e dolce amicizia tra Bella Brown (Jessica Brown Findlay, la Lady Sybil Crawley di Downton Abbey), un ragazza sgangherata ed eccentrica che sogna di scrivere libri, e Alphie Stephenson (il grande Tom Wilkinson), il suo anziano vicino di casa, un uomo ricco, solo e tremendamente burbero.

Richard – Missione Africa

Un’avventura animata per tutta la famiglia che narra la storia di Richard, passero adottato e cresciuto da una famiglia di cicogne. Per dimostrare di essere una cicogna in piena regola, si avventura sulla rotta migratoria verso l’Africa in compagnia di una bizzarra gufetta e di un parrocchetto narcisista. Scoprirà lungo il viaggio il valore delle differenze e la bellezza dell’altro.

E se mi comprassi una sedia?

Ritorna puntuale il cinema regionalistico: Pasquale Falcone e Gianni Ferreri sono Gaetano e Gennaro Tavani, due fratelli spiantati che sognano di realizzare un film di successo. Quando li coglie la visione di Eduardo De Filippo, trovano l’idea geniale: realizzare la risposta napoletana al film italiano di maggior incasso di sempre, Quo vado? di Checco Zalone.