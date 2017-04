0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono otto i nuovi film al cinema da giovedì 13 aprile. Otto come i tasselli di Fast & Furious, che con l’ultimo capitolo della saga monopolizza il numero di schermi a disposizione con 830 copie. Se il weekend di Pasqua e le prime giornate di primavera chiamano il pubblico alla fuga dalle sale, sono la coppia Favino-Smutniak e un inedito Toni Servillo comico la speranza per alzare un po’ la media degli incassi. Noi vi consigliamo Kristen Stewart: il vero imperdibile della settimana la vede protagonista assoluta.

Fast & Furious 8

Charlize Theron è la bomba che sconvolge l’apparente tranquillità con cui si era chiuso il settimo capitolo: ammalia Dom, lo separa da Letty e manda in crisi i servizi di sicurezza internazionali. Per evitare che il caos si scateni in tutto il mondo, ci vuole la famiglia al completo. Veloce e furioso come al solito, il film – diretto stavolta da F. Gary Gray (Straight Outta Compton) – promette adrenalina e incassi stellari.

Moglie e marito

Kasia Smutniak diventa Pierfrancesco Favino e viceversa. Nell’opera prima di Simone Godano, un esperimento fallimentare produce uno scambio di corpi e cervelli tra coniugi in crisi: lui entra in quello di lei, lei in quello di lui. E l’equivoco è servito. Una commedia rocambolesca, tenera e brillante, che ha eleganza e buon gusto.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 13 aprile

Personal Shopper

Premiato per la miglior regia a Cannes 2016, Olivier Assayas torna a far coppia con Kristen Stewart dopo Sils Maria. Il regista francese racconta il nostro rapporto con l’invisibile e le esasperazioni del mondo di oggi usando la chiave thrilling del dramma metafisico: Maureen è un’americana a Parigi capace di parlare con i morti. Userà questa dote per cercare se stessa dopo la morte del fratello. Un film affascinante ed enigmatico, tra i più importanti del 2017. Non perdetelo.

Lasciati andare

Cosa succede se uno psicanalista annoiato e tradito (Toni Servillo) incontra una personal trainer carnale ed eccentrica (Veronica Echegui)? La risposta è nel film di Francesco Amato scritto con Francesco Bruni e Davide Lantieri, in cui l’umorismo ebraico alla Woody Allen incontra la commedia all’italiana.

Planetarium

Da Rebecca Zlotowski, regista di Belle Épine e Grand Central, una favola misteriosa e glamorous con le star Natalie Portman e Lily-Rose Depp. Nella Parigi di fine anni Trenta, le giovani medium americane Kate e Laura Barlow sono ingaggiate dal potente produttore francese André Korben per girare un film molto ambizioso, capace di catturare su pellicola i fantasmi. Le due finiranno presto nel vortice del cinema, degli esperimenti e dei sentimenti.

Mal di pietre

Dal romanzo di Milena Agus, l’attrice e regista francese Nicole Garcia dirige i divi Marion Cotillard e Louis Garrel per raccontare la triste vicenda di Gabrielle, una contadina degli anni Cinquanta che soffre la mancanza di un vero amore. Quando lo incontra in una casa di cura termale tra le Alpi, scatenerà uno scandalo che la porterà sull’orlo della follia.

Un altro me

Il documentarista Claudio Casazza riprende il primo esperimento italiano di “trattamento intensificato” per responsabili di violenze sessuali nel carcere di Bollate. Il risultato è un viaggio nell’universo complesso e disturbante dei “sex offenders”, su cui è spesso difficile soffermare lo sguardo.

Mothers

La radicalizzazione islamica secondo Liana Marabini: la regista assolda vecchie volpi come Christopher Lambert e Remo Girone per raccontare il dramma di due madri (Victoria Zinny e Mara Gualandris) i cui figli si arruolano per combattere come foreign fighters al fianco delle forze dell’ISIS.