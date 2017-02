1 CONDIVISI Condividi Tweet

Soddisfano tutti i gusti i nuovi film al cinema da giovedì 2 febbraio. Sono ben dieci i titoli che si affacciano oggi sui nostri schermi. Gli imperdibili sono due: il ritorno alla regia di Mel Gibson e l’atteso sequel sulla banda di spacciatori ricercatori italiani più improbabile che ci sia. Sono anche i film ad avere più sale a disposizione, staccati di poco Ang Lee e Amma Asante. Gli altri, tra documentari e prodotti indipendenti, sono uscite comunque molto interessanti. Scopriamole insieme.

La battaglia di Hacksaw Ridge

Candidato a sei premi Oscar, il nuovo film di Mel Gibson è la passione di Desmond Doss (Andrew Garfield), la storia vera del primo obiettore di coscienza dell’esercito americano. War movie mistico e invasato: la conferma che la faccia da schiaffi di Arma letale nella sua follia è un grande autore.

Smetto quando voglio – Masterclass

La banda dei ricercatori è tornata: finalmente il sequel di un film italiano che ha senso. E che film: una commedia action dai piani temporali incrociati, fuoco di fila di battute esilaranti e colpi di scena, fragilità umane e situazioni assurde. Correte al cinema a vederlo!

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 2 febbraio

A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia

L’amore travolgente ai tempi dell’apartheid: la commovente love story tra l’erede al trono del Botswana Seretse Khama (David Oyelowo, candidato al Golden Globe per Selma e Nightingale) e la britannica Ruth Williams (la bravissima Rosamund Pike di Gone Girl). Lacrime assicurate.

Billy Lynn – Un giorno da eroe

Ang Lee, regista premio Oscar di La tigre e il dragone, Brokeback Mountain e Vita di Pi, dirige il suo film più sperimentale: la storia del soldato Billy Lynn che, insieme ai suoi commilitoni, si trasforma in eroe dopo una estenuante battaglia in Iraq e come premio torna a casa in un tour per la vittoria. Il tutto girato in HFR, ovvero a 120 fotogrammi al secondo, in 3D e in 4K: un’esperienza del tutto inedita.