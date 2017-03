0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ben dieci i nuovi film al cinema da giovedì 2 marzo. La parte del leone spetta al mutante Wolverine, che torna in solitaria dagli X-Men con un film scintillante come i suoi artigli. Gli italiani in sala sono tre – e tutti diversi tra loro: una commedia nera, un thriller-mélo, un poliziesco – ma il vero imperdibile della settimana è tedesco e ha un nome e cognome: Toni Erdmann.

Logan – The Wolverine

In un futuro prossimo dove i mutanti sono spariti, Logan si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio al confine con il Messico. Ma i suoi tentativi di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità si rivelano inutili quando incontra una ragazzina dotata dei suoi stessi poteri, inseguita da forze oscure. Un sorprendente western contemporaneo camuffato da cinecomic.

Vi presento Toni Erdmann

Ha scatenato risate e applausi al Festival di Cannes 2016 e fatto incetta di premi ovunque: la deliziosa e profonda commedia della tedesca Maren Ade racconta il complicato ma tenero rapporto di una giovane donna manager, dedita solo alla carriera, con l’eccentrico padre, che fa di tutto per farle tornare il senso dell’umorismo. Non perdetevi l’originale perché prossimamente vedremo il remake americano con Jack Nicholson e Kristen Wiig.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 2 marzo

Omicidio all’italiana

Maccio Capatonda è tornato e stavolta prende per i fondelli la tv del dolore e la cronaca nera che invade i rotocalchi. Lo fa diventando il sindaco di un paesino sperduto fra le montagne abruzzesi, che usa un delitto da esibire nello show televisivo Chi l’acciso per risolvere la miseria del suo comune. Attenzione: potrebbe essere la commedia italiana dell’anno. Strepitosa Sabrina Ferilli nei panni della criminologa Donatella Spruzzone. Ecco la nostra intervista a Maccio e Herbert Ballerina.

Rosso Istanbul

Ferzan Ozpetek rientra in patria con un thriller-mélo di passioni e sentimenti. Protagonista è Orhan, editor che torna a Istanbul dopo 20 anni di assenza volontaria. Deve aiutare Deniz, un famoso regista, a finire la scrittura del suo primo libro. Orhan resterà intrappolato nella città e nella selva di ricordi ed emozioni che una misteriosa scomparsa scatenerà in lui. Peccato in sala arrivi la pessima versione doppiata. Ecco la nostra intervista al regista.

Falchi

Fortunato Cerlino e Michele Riondino sono Peppe e Francesco, due poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile di Napoli. La loro vita viene sconvolta da una tragedia personale e professionale: assetati di vendetta, ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi contro una potente organizzazione criminale cinese. Un poliziesco teso e violento, diretto da Toni D’Angelo guardando ai classici del cinema di Hong Kong. Musiche di papà Nino. Ecco la nostra intervista ai due protagonisti.

La legge della notte

Ben Affleck torna alla regia dopo il successo di Argo. L’attore dirige e interpreta questo mix tra gangster movie e mélo ambientato durante il Proibizionismo: Ben è un reduce di guerra che torna a Boston e finisce per rubare soldi e donna ad un potente boss della mala. Stroncatissimo da critica e pubblico negli Usa, vede nel cast anche Elle Fanning, Brendan Gleeson, Sienna Miller, Zoe Saldana e Remo Girone.

A Good American – Il prezzo della sicurezza

Co-prodotto da Oliver Stone, l’avvincente docu-thriller di Friedrich Moser svela i retroscena di Bill Binney, il genio matematico ideatore di un rivoluzionario programma di sorveglianza: secondo questo testimone scomodo per i pezzi grossi della politica Usa, i servizi di sicurezza americani avrebbero potuto evitare l’11 settembre e i successivi attentati. Inquietante.

Passeri

Nell’estate illuminata di un piccolo villaggio islandese, un viaggio delicato e introspettivo nella consapevolezza di diventare adulti: il secondo film di Rúnar Rúnarsson è la storia di Ari, 16enne che si ritrova spaesato e costretto a crescere in fretta dopo che si è trasferito con il padre goffo, disoccupato e spesso ubriaco da Reykjavik nel desolato e sperduto paese dove aveva vissuto da ragazzino. Una location meravigliosa per un film premiatissimo.

Ozzy cucciolo coraggioso

Per i più piccoli, una storia di amicizia, coraggio e lealtà: il simpatico beagle Ozzy, sistemato temporaneamente in un canile extra lusso dalla sua famiglia che sta per trasferirsi in Giappone, scoprirà ben presto che quell’hotel a cinque stelle è in realtà una terribile prigione per cani. Troverà la forza di resistere e il coraggio di scappare grazie all’aiuto dei suoi nuovi amici a 4 zampe.

God’s Not Dead 2 – Dio non è morto 2

Lo scult della settimana. Un giovane avvocato d’ufficio (Jesse Metcalfe) deve difendere un’insegnante di liceo (Melissa Joan Hart) dall’accusa di proselitismo. Film teocon cristiano militante, sequel di un capitolo primo del 2014 passato (giustamente) inosservato.