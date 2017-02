0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ben nove i nuovi film al cinema da giovedì 23 febbraio. La parte del leone spetta alla coppia comica Alessandro Gassmann e Marco Giallini, mentre sono in molti ad attendere impazienti il ritorno della feccia di Edimburgo, o di ciò che ne è rimasto: Mark Renton, Begbie, Spud e Sick Boy. Occhio però a Natalie Portman: l’imperdibile della settimana è lei e il suo intenso ritratto di Jacqueline Kennedy.

Jackie

Candidato a tre Premi Oscar, il film del cileno Pablo Larraín ricostruisce le ore successive all’attentato al presidente Kennedy: il dolore e il trauma della First Lady, la sofferenza da superare per trovare fiducia nel futuro, consolare i figli e rendere immortale la figura del marito. Un biopic anticonvenzionale che esplora con stile inconfondibile un’icona del ventesimo secolo.

T2: Trainspotting

Il dolore, la gioia, la vendetta, l’odio, l’amicizia, l’amore, il desiderio, la paura, il rimpianto, l’eroina, l’autodistruzione, la morte: cos’è rimasto di quella generazione del cult diretto da Danny Boyle nel 1996 e ancora impressa nella nostra memoria? Nel Regno Unito ha incassato ad oggi 16 milioni di sterline: ancora una volta estremo, scorretto e divertente.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 23 febbraio

Beata ignoranza

La nuova commedia di Max Bruno ha per protagonisti Alessandro Gassmann e Marco Giallini, amici/nemici professori di liceo. Uno semplice, seduttore e social dipendente; l’altro tradizionalista, austero e rigorosamente senza computer. Per la figlia “di entrambi”, accettano di invertire i loro rapporti con la connessione. Per la serie: “E che cazzo ciavemo da disse” ora che possiamo comunicare con miliardi di persone in tutto il mondo?

Barriere

Dal palcoscenico di Broadway al cinema, Denzel Washington porta sul grande schermo il dramma familiare di August Wilson, vincitore del premio Pulitzer. La storia di un padre afroamericano che, nell’America degli anni Cinquanta, lotta contro le discriminazioni razziali nel tentativo di crescere al meglio la sua famiglia e di confrontarsi con le avversità che gli riserva la vita. Candidato a quattro Oscar.

The Great Wall

Il più grande film interamente girato in Cina: Zhang Yimou (Hero, La foresta dei pugnali volanti, Vivere) mescola action e fantasy per raccontare il mistero che circonda la realizzazione della grande muraglia. A svelare l’arcano ci pensa il mercenario William Garin (Matt Damon), che scoprirà presto come la costruzione non è stata realizzata per tenere lontani i mongoli ma qualcosa di più pericoloso.

David Lynch: The Art Life

Documentario sull’estro e la verve artistica del visionario maestro di Missoula: dall’infanzia nella tranquilla provincia americana fino all’arrivo a Philadelphia, un intimo e personale viaggio nel tempo attraverso le tappe del percorso che ha portato Lynch a diventare uno dei più enigmatici e controversi registi del cinema contemporaneo.

La marcia dei pinguini 2 – Il richiamo

Dopo il successo del primo capitolo, il regista francese Luc Jacquet torna tra i ghiacci dell’Antartide per seguire il primo viaggio di un piccolo pinguino. Dubbi, incertezze e paure accompagneranno ogni suo passo verso la sopravvivenza. La voce narrante nella versione italiana è quella di Pif.

Crazy for Football

Volfango De Biasi (Natale col boss, Come tu mi vuoi) dirige un toccante e divertente documentario sulla terapia col pallone: la storia della prima nazionale italiana di calcio che ha partecipato ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka. Un film realizzato per combattere i pregiudizi che circondano chi soffre di disagio mentale.

Alla ricerca di un senso

In bilico tra natura e progresso, il filmmaker Marc de la Ménardière gira un road-movie su una generazione disillusa alla ricerca della saggezza e del buon senso. Dall’India al Guatemala, passando per San Francisco e l’Ardèche, un reportage che s’interroga sulle cause dell’attuale crisi, sulle sorti del pianeta e sui luoghi dai quali può arrivare il cambiamento.