2 CONDIVISI Condividi Tweet

I risultati spettacolari al botteghino di La Bella e la Bestia sono stati una bella boccata d’ossigeno per una stagione in apnea. Per questo motivo i nuovi film al cinema da giovedì 23 marzo non promettono scintille in termini di incassi. Eppure, tra tre titoli italiani che cercano di variare registro e un paio di doc da tenere d’occhio, arriva in sala un vero imperdibile: ecco quale.

Elle

Dal geniale Paul Verhoeven (uno al quale si devono, tanto per citare a caso, film come Fiore di carne, RoboCop, Atto di forza e Starship Troopers), acclamato dalla critica e dal pubblico del Festival di Cannes e vincitore di due Golden Globe 2017, un revenge thriller morboso e sconvolgente con una strepitosa Isabelle Huppert, donna in carriera aggredita in casa da un misterioso sconosciuto con cui stabilisce uno strano gioco tra ambiguità sessuali e morali, silenzi e contraddizioni dell’animo. Il film della settimana, da non perdere per nessuna ragione al mondo.

Life – Non oltrepassare il limite

Clone di Alien e Gravity? Senza dubbio, ma il regista Daniel Espinosa (Easy Money, Safe House e Child 44) ci mette talento e mestiere per non annoiare con un horror thriller sci-fi che racconta la storia dell’equipaggio di una stazione spaziale internazionale che scopre vita su Marte. Ma attenzione: mai svegliare l’extraterrestre che dorme. Guidano il cast Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 23 marzo

La cura del benessere

Super flop al botteghino americano e stroncato dalla critica, il thriller di Gore Verbinski (The Ring, Pirati dei Caraibi) è un’analisi dei malesseri della società e dell’ossessione per la salute perfetta. Il giovane Dane DeHaan è Lockhart, impiegato mandato dalla sua azienda in un misterioso centro benessere sulle Alpi svizzere. Capirà presto che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano.

I Am Not Your Negro

Secondo imperdibile della settimana: il documentario di Raoul Peck, candidato all’Oscar e basato sugli scritti incompiuti di James Baldwin, ricostruisce le vite e gli assassinii di Malcom X, Martin Luther King e Medgar Evers per fare chiarezza su come l’immagine dei neri in America venga oggi costruita e rafforzata. Dal 1963 al 1968, un’analisi innovativa e attuale dell’esperienza della battaglia per l’integrazione della comunità afroamericana nel periodo di massimo fermento dei movimenti per i diritti civili.

Victoria

Una sola città (Berlino), una sola notte, un unico piano sequenza da 2 ore e 14 minuti. Il film di Sebastian Schipper – Orso d’argento a Berlino 2015 – arriva in Italia con due anni di ritardo. Nessun taglio, nessun trucco, un solo ciak per raccontare le vicissitudini di Victoria, una ventenne spagnola che incontra fuori da un locale notturno Sonne e i suoi amici. Sarà la notte più lunga e folle della sua vita, destinata ad andare presto fuori controllo.

Non è un paese per giovani

Dalla trasmissione radiofonica di Radio 2, Giovanni Veronesi porta al cinema il mondo dei giovani italiani costretti ad emigrare all’estero. Una commedia dolceamara ambientata nella Cuba post-embargo, terra dei sogni e di nuove opportunità commerciali per i protagonisti Filippo Scicchitano e Giovanni Anzaldo.

Slam – Tutto per una ragazza

Il secondo film italiano della settimana è il curioso adattamento del libro di Nick Hornby, la storia di un adolescente appassionato di skate (Ludovico Tersigni) che spera di abbracciare libero e sereno il suo futuro e incontra invece il singolare destino della sua famiglia: diventare genitore a sedici anni. Nel cast anche Jasmine Trinca e Luca Marinelli; dirige Andrea Molaioli, il regista di La ragazza del lago e Il gioiellino.

Vieni a vivere a Napoli

Insolita commedia ad episodi che diventa un moderno manifesto del cinema napoletano. Edoardo De Angelis (Indivisibili), Francesco Prisco (Nottetempo) e Guido Lombardi (Là-bas – Educazione criminale) raccontano la Napoli nascosta e più vitale, quella città che da sempre è capitale di accoglienza e d’integrazione multietnica.

In viaggio con Jacqueline

Dai produttori di Quasi amici, un tenero e fiabesco road movie per le strade di Francia diretto da Mohamed Hamidi. Protagonista è Fatah, un contadino algerino che con la sua adorata mucca Jacqueline sogna di partecipare al Salone dell’Agricoltura di Parigi. Quando arriva l’invito tanto desiderato, Fatah parte per un’avventura che gli schiuderà incontri sorprendenti, imprevisti e nuove amicizie.

Il pugile del Duce

L’incredibile storia vera, sepolta e riscoperta dalla polvere degli archivi, di Leone Jacovacci: un grande pugile del Ventennio, forte e intelligente, beniamino dal pubblico, italiano e fascista. Aveva un solo problema: era nero. Il regista Tony Saccucci porta alla luce la vicenda del boxeur metà bolognese e metà congolese rimosso da Mussolini.

Moda mia

Marco Pollini, già autore di Le badanti, porta in sala il racconto di formazione di Giovannino, il figlio 16enne di un pastore sardo. Il suo sogno è diventare stilista. Quando vince un premio con vestiti realizzati con materiale riciclato, capisce che ha l’abilità per continuare quella strada. Ma dovrà lottare con il padre per poterla affermare.

SFashion

Mauro John Capece racconta la crisi “come non l’avete mai vista prima”. Protagonista è Evelyn (Corinna Cotroneo), una giovane imprenditrice, erede di uno storico marchio del mondo della moda, che si ritrova con un’azienda piegata dai debiti e un ex marito che ama ancora ma che oramai non la vuole più.