Sono davvero moltissimi i nuovi film al cinema da giovedì 26 gennaio. Il testa a testa è un gioco a due tra La La Land e Split. Il musical di Damien Chazelle, fresco di 14 nomination agli Oscar, dovrà temere non poco il thriller di M. Night Shyamalan, capace di incassare negli Stati Uniti ben 46 milioni di dollari in sei giorni. Più staccati per numero di sale tutti gli altri, trainati da molti film che arrivano al cinema in occasione del Giorno della Memoria.

La La Land

Acclamato a Venezia 2016 e in odore di bottino grosso agli Oscar, il film con Emma Stone e Ryan Gosling è una fatata love story tra un’aspirante attrice e un pianista jazz. L’amore e l’ambizione tra gli ingorghi di una magica Los Angeles.

Split

Dal regista di Il sesto senso e The Village, un thriller inquietante ed angoscioso tutto da gustare. James Mc Avoy è un pericoloso sociopatico affetto da sindrome di personalità multiple (ne ha oltre 23) costretto a rapire tre adolescenti. In pieno stile Shyamalan, colpi di scena a profusione.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 26 gennaio

Il viaggio di Fanny

Al cinema solo giovedì 26 e venerdì 27 per la Giornata della Memoria, la vera storia di Fanny Bel-Ami, coraggiosa 13enne che nella Francia del 1943, occupata dai nazisti, fugge da un istituto per bambini ebrei con le due sorelle e altri otto bambini.

Fallen

Attenzione, potrebbe essere il nuovo Twilight. Dalla saga bestseller di Lauren Kate, l’epica battaglia tra Paradiso e Inferno di Luce Price (Addison Timlin), oggetto del desiderio di due angeli caduti innamorati di lei da secoli.