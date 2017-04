0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono moltissimi i nuovi film al cinema da giovedì 27 aprile. Monopolizzate dal ritorno dei Guardiani della Galassia (arrivato in anticipo insieme al film di Gianni Amelio), le sale ospitano tante uscite concentrate su pochi schermi. Tra i diversi titoli italiani indipendenti, un francese e un polacco che attireranno i cinefili, la curiosità è tutta per i risultati che otterrà al botteghino il come-back di un gigante di Hollywood: Warren Beatty.

Guardiani della Galassia Vol. 2

Ricomincio da Star-Lord: James Gunn riporta nello spazio l’universo Marvel con il secondo capitolo delle avventure dei freak spaziali, che in appena 24 ore ha già conquistato il box office con un’apertura da oltre un milione di euro. Spettacolo e divertimento sono garantiti.

La tenerezza

Quattro anni dopo L’intrepido, Gianni Amelio adatta il bestseller “La tentazione di essere felici” del romanziere napoletano Lorenzo Marone: il risultato è una storia di paternità e fragilità, interpretata da un cast di gran classe (Germano, Carpentieri, Mezzogiorno, Scacchi e Ramazzotti).

L’eccezione alla regola

Warren Beatty torna alla regia dopo vent’anni con una love story ambientata nella Hollywood di fine anni Cinquanta. Protagonisti l’aspirante attrice Marla (Lily Collins) e l’ambizioso uomo d’affari Frank (Alden Ehrenreich). Per noi è l’imperdibile della settimana: Hollywood o morte!

A casa nostra

Nel pieno delle elezioni presidenziali francesi, Lucas Belvaux racconta la storia di Pauline (Emilie Dequenne), un’infermiera molto amata e convinta da un partito nazionalista a candidarsi a sindaca. Scoprirà presto i legami inquietanti dei suoi padrini politici e i meccanismi di marketing dietro al suo ruolo.

Le donne e il desiderio

Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura alla Berlinale 2016, il film del polacco Tomasz Wasilewski è ambientato nel 1990 – l’anno della vittoria di Lech Walesa e della fine del regime comunista – e racconta le storie di quattro donne decise finalmente a cambiare le loro esistenze.

L’amore criminale

Il thriller psicologico della produttrice Denise Di Novi, al suo esordio alla regia, vede Rosario Dawson e Katherine Heigl nei panni di nuova compagna ed ex moglie dello stesso uomo (Whitney Cummings), costrette dalle circostanze a condividere l’appartamento di famiglia. Il triangolo finirà molto male.

The Circle

Tom Hanks e Emma Watson per la prima volta insieme nel thriller fantascientifico di James Ponsoldt: lui è il fondatore di un’azienda colosso dei social media, lei una giovane donna affamata di successo e carriera, che scoprirà come la tecnologia possa distruggere le nostre vite.

Le verità

Nicoletta Romanoff torna alla ribalta con Francesco Montanari e Maria Grazia Cucinotta nel thriller psicologico di Giuseppe Alessio Nuzzo: un imprenditore torna dall’India e scopre di aver acquisito la capacità di poter “vedere” il futuro. Le profezie si trasformeranno ben presto in un incubo.

La ragazza dei miei sogni

Dopo il convincente esordio Qualche nuvola, Saverio Di Biagio cambia completamente registro: dalla commedia sociale al fantasy esoterico. Protagonista è Primo Reggiani nei panni di un trentenne goffo e insicuro che scopre un mondo fantastico di cui ignorava l’esistenza.

La guerra dei cafoni

I registi Davide Barletti e Lorenzo Conte (Finepenamai) adattano il romanzo di Carlo D’Amicis in una favola ambientata nel Salento del 1975. Nella calura di un paesaggio aspro e affascinante, la lotta tra bande di ragazzi di classi sociali diverse diventa una vera e propria guerra di conquista. Sorprendente.

Piigs – Ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l’austerity

Economisti, politici e intellettuali da una parte; una cooperativa sociale che assiste i disabili ed è destinata alla chiusura dall’altra. Il documentario di Federico Greco, Adriano Cutraro e Mirko Melchiorre è un affondo nel cuore della tragica crisi economica europea. La voce narrante è di Claudio Santamaria.

Madeleine

Lorenzo Ceva Valla e Maria Garofalo, gli autori di Ainom (apprezzato all’estero e ignorato in Italia), raccontano la violenza sulle donne e l’abbandono dei minori attraverso lo sguardo tenero di due sorelle. Una storia ad altezza di bambino, prodotta dai registi con la AmegO Film di Andrea Osvàrt.

Acqua e zucchero – Carlo Di Palma: I colori della vita

Fariborz Kamkari (I fiori di Kirkuk, Pitza e datteri) ripercorre in questo documentario la vita e il lavoro di Carlo Di Palma, direttore della fotografia che ha collaborato a capolavori di registi come Luchino Visconti, Pietro Germi, Mario Monicelli, Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci e Woody Allen.

Tutti a casa – Inside Movimento 5 Stelle

Mostrando la trasformazione degli equilibri tra potere e comunità civile, la regista danese Lise Birk Pedersen usa il suo sguardo “straniero” per raccontare i momenti-chiave della storia del Movimento creato da Beppe Grillo, dalle elezioni politiche del 2013 al lavoro dei 163 deputati pentastellati.

Altin in città

Lo scult della settimana è il quarto film di Fabio Del Greco, una riflessione sull’ambizione umana raccontata attraverso ascesa e caduta di un aspirante scrittore albanese arrivato in Italia. Dopo il successo in un reality televisivo, sperimenterà sulla propria pelle il lato oscuro della ricchezza.