Scarlett Johansson in versione cyborg è la dominatrice assoluta tra i nuovi film al cinema da giovedì 30 marzo. Smaltita la sbornia di La Bella e la Bestia (con oltre 15 milioni di euro è diventato il più visto del primo trimestre del 2017), sono tantissime le uscite di questo week end, che proseguiranno a spron battuto per tutto il mese di aprile. Scopriamole insieme.

Ghost in the Shell

Nuova versione live action tratta dal manga di culto di Masamune Shirow. Scarlett Johansson è il Maggiore Mira Killian, ibrido umano-cyborg a capo della sezione di Sicurezza Pubblica numero 9, organizzazione di antiterrorismo che ha il compito di bloccare i criminali più pericolosi. Toccherà a lei fermare un pericoloso nemico disposto a tutto pur di distruggere la Hanka Robotics, l’azienda che è riuscita a impiantare un cervello umano in un corpo cibernetico. Dirige Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore): le prime critiche promettono male.

La vendetta di un uomo tranquillo

L’imperdibile della settimana: il thriller spagnolo che ha conquistato Venezia 2016 (otto minuti di applausi al termine della proiezione) e fatto incetta di Goya (gli Oscar iberici). L’esordiente Raúl Arévalo (un passato da attore) ci ha messo nove anni per realizzare questa cruda e realista storia di vendetta, con al centro un criminale finito in galera (unico colpevole a pagare per tutti), la fidanzata che lo aspetta a casa (salvo sperando di liberarsene) e il terzo uomo che incrocia le loro strade. Un’opera prima folgorante.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 30 marzo

Il permesso – 48 ore fuori

Al suo secondo film da regista, Claudio Amendola realizza un noir corale scritto con Giancarlo De Cataldo, che racconta la vicenda di tre uomini e una donna che escono dal carcere per una licenza di due giorni. Durante queste 48 ore, le storie dei quattro si intrecceranno tra loro. Luca Argentero in una performance inedita, ma a brillare sono soprattutto Valentina Bellè e Giacomo Ferrara.

Classe Z

Dopo il successo di Belli di papà, Guido Chiesta torna allo stile Colorado con questa commedia “ad altezza ragazzi” su una classe di liceo che il perfido preside dell’istituto (Alessandro Preziosi) ha trasformato in ricettacolo dei peggiori elementi della scuola. In prossimità degli esami di maturità, sarà un giovane prof (Andrea Pisani) a cercare di dare ai suoi studenti una speranza.

La verità, vi spiego, sull’amore

Dall’omonimo romanzo di Enrica Tesio, Max Croci (alla sua terza regia dopo Poli opposti e Al posto tuo) recluta di nuovo Ambra Angiolini (con Carolina Crescentini, Massimo Poggio ed Edoardo Pesce) per una commedia sugli imprevisti dell’amore. Ambra è Dora, una donna che prova a ripartire dopo essere stata mollata dal compagno.

Per un figlio

Film importante quello di Suranga D. Katugampala, giovane regista italo-cingalese di seconda generazione. Raccontando un tema universale come quello del rapporto madre-figlio, questo esordio crudo e minimalista sposta dalla cronaca alla cultura il dibattito su migrazioni e cittadinanza, sradicamento e integrazione. Da vedere.

The Most Beautiful Day – Il giorno più bello

La commedia campione d’incassi in Germania è un on the road che ha per protagonisti due amici affetti da malattie terminali. Opposti tra loro, decidono di scappare dall’ospedale dove sono ricoverati per cercare l’ultima avventura in Africa. Il fine vita e il diritto alla felicità in chiave leggera e ironica.

Il viaggio

I due titani del cinema inglese Timothy Spall e Colm Meaney sono Ian Paisley e Martin McGuinness, ovvero gli acerrimi nemici – uno cattolico l’altro protestante – che, durante un breve viaggio in auto, stringono un’inaspettata alleanza: mettere fine al conflitto e fondare il primo governo nazionale autonomo in Irlanda del Nord. Un biopic sotto forma di commedia sulla forza della parola e del dialogo.

17 anni (e come uscirne vivi)

La sorprendente commedia adolescenziale di Kelly Fremon Craig (al suo esordio) è un brillante ed intelligente teen movie su una ragazza (Hailee Steinfeld) in preda a una crisi di crescita. Orfana di padre, sboccata e solitaria, capirà grazie al suo professore di storia (Woody Harrelson) che passare dall’adolescenza all’età adulta è tanto intenso quanto terrificante.

Assalto al cielo

Costruito esclusivamente con materiale di archivio, il documentario di Francesco Munzi (Anime nere) racconta la parabola di quei ragazzi che animarono le lotte politiche extraparlamentari negli anni compresi tra il 1967 e il 1977 e che tra slanci e sogni, ma anche violenze e delitti, inseguirono l’idea della rivoluzione.

Dall’altra parte

Il regista croato Zrinko Ogresta continua a raccontare le macerie fisiche e spirituali del suo Paese, a 25 anni dalla fine della guerra dei Balcani. Stavolta al centro della sua analisi c’è Vesna, un’infermiera fuggita da Sarajevo durante il conflitto e rifugiatasi a Zagabria. Quando l’ex marito, un criminale di guerra, torna a farsi vivo, Vesna dovrà rifare i conti con il passato.

La mia famiglia a soqquadro

Ancora una commedia italiana, stavolta indipendente. Ancora una famiglia, stavolta capovolta: Martino ha 11 anni e i suoi genitori, a differenza di tutti quelli dei suoi compagni di scuola, stanno ancora insieme. Per essere “fortunato” come gli altri, Martino escogita un piano: far separare mamma e papà. Un proposito che ben presto gli sfuggirà di mano.

Virgin Mountain

A due anni di distanza, arriva in sala il tenero e surreale ritratto di un “bamboccione” islandese firmato Dagur Kári (Nói albinói). Fusi ha 43 anni, vive con la mamma e proprio non vuole entrare nel mondo degli adulti. Sarà costretto ad abbandonare il nido quando nella sua vita entrano inaspettatamente un’esuberante donna e una bambina di otto anni.