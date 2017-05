0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ben quindici i nuovi film al cinema da giovedì 4 maggio. Una concorrenza agguerrita e spietata che tra un camaleontico Matthew McConaughey e vecchie glorie di Hollywood, porta a distribuzioni meno capillari. Chi ne fa le spese è soprattutto Daniele Vicari, che con la sua eroina Isabella Ragonese sarà su appena 50 schermi. Resta comunque il suo l’unico imperdibile della settimana.

Gold – La grande truffa

Diretto da Stephen Gaghan (premio Oscar per la sceneggiatura di Traffic e già regista di Syriana), il ritorno di Matthew McConaughey (un flop nelle sale americane) è l’avventura di un cercatore d’oro dalla giungla dell’Indonesia all’inferno di Wall Street. Per la serie, i soldi generano mostri.

Sole cuore amore

Una storia di amicizia e solidarietà tra due giovani donne, Eli (Isabella Ragonese) e Vale (Eva Grieco), molto diverse tra loro e costrette a scontrarsi con la tragicità del quotidiano. Un film duro e urgente, che conferma Vicari (Velocità massima, Diaz, Il passato è una terra straniera) come uno dei migliori registi italiani.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 4 maggio

Adorabile nemica

Shirley MacLaine sfida Amanda Seyfried in questa garbata commedia al femminile su un’anziana milionaria dal carattere spigoloso che, ossessionata dalla morte, decide di assoldare una giovane giornalista per farsi scrivere il necrologio. Tra battibecchi e ritorni al passato, le due instaurano un’amicizia sincera.

Tanna

Passato alla Mostra di Venezia, candidato ai Premi Oscar come miglior film straniero, vincitore di numerosi premi in giro per il mondo, è il primo film della storia parlato in lingua bislama. Diretto dai documentaristi australiani Martin Butler e Bentley Dean, un emozionante Romeo e Giulietta ambientato in un’isola sconosciuta dell’arcipelago delle Vanuatu.

The Space Between

Ruth Borgobello, regista australiana di origini friulane, debutta con la storia d’amore tra Marco (Flavio Parenti), ex chef italiano colto in un momento di grande perdita e Olivia (Maeve Dermody), briosa giovane australiana in Italia per ritrovare le radici e trasformare la sua vita. Nel cast anche un inedito Lino Guanciale.

Insospettabili sospetti

Che ci fanno insieme tre vecchie glorie di Hollywood come Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin? Semplice, mettono insieme una gang di arzilli nonnetti che decide di gabbare i lupi di Wall Street progettando il colpo della vita. Un remake riveduto e addolcito di Vivere alla grande (1979) di Martin Brest.

Codice Unlocked

Un grande cast (Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, Toni Collette) messo insieme dall’esperto regista Michael Apted (Il mondo non basta, Via dall’incubo) per un teso action-spy-thriller vecchio stile, catapultato nel mondo di oggi preda dell’isteria da allerta terrorismo.

Monster Trucks

Grosso flop ai botteghini di mezzo mondo, questa commedia action racconta l’amicizia improbabile tra uno studente liceale di provincia, intrappolato in una realtà che gli va troppo stretta, e un mostro dal carattere docile dissotterrato per sbaglio da una trivellazione.

Una gita a Roma

Attrice passata dietro la macchina da presa, Karin Proia debutta con questa piccola commedia impreziosita dalle presenze di Claudia Cardinale e Philippe Leroy. Protagonisti sono due bambini, fratello e sorella, che si avventurano alla scoperta della capitale, trovando sulla loro strada un bel po’ di imprevisti.

Maradonapoli

Difficile raccontare il più grande giocatore di calcio della storia, soprattutto nella città che lo ha accolto ed amato come nessun’altra. Ci prova il regista Alessio Maria Federici, documentando i sette anni vissuti intensamente da “D10s” a Napoli e cosa resta oggi di quel calciatore che ha dato sostanza ai sogni di un popolo.

Merci patron!

Documentario ironico e tagliente, campione d’incassi oltralpe, che racconta l’incredibile truffa fatta dai lavoratori a Bernard Arnault, l’uomo più ricco di Francia, che ha delocalizzato in Bulgaria decine di fabbriche del suo gruppo, lasciando senza occupazione migliaia di impiegati. Antipasto perfetto per il secondo turno delle presidenziali.

Mexico! Un cinema alla riscossa

Un toccante documentario di resistenza cinefila e imprenditoriale, quella di Antonio Sancassani e del suo Cinema Mexico a Milano, una delle ultime sale mono-schermo rimaste. La storia di un successo e delle difficoltà di un vero indipendente che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema di qualità.

Sasha e il Polo Nord

Premio del Pubblico al Festival di Annecy, questa dolce e sofisticata animazione franco-danese racconta il viaggio di una giovane aristocratica russa alla ricerca del nonno, famoso scienziato ed esploratore non ancora ritornato dall’ultima spedizione al Polo Nord.

East End

Insolito e scorretto cartoon italiano, diretto da Giuseppe Squillaci e Luca Scanferla, che si rifanno ai classici del genere (dai Simpson a South Park) per raccontare la storia di un gruppo di bambini catapultati dalla periferia di Roma verso un’avventura speciale: dirottare un satellite militare segretissimo per vedere il derby Roma – Lazio.

Il mondo di mezzo

Lo scult della settimana: dagli anni ’70 ai nostri giorni, l’epopea di una famiglia di imprenditori edili assetati di denaro, ispirata ai fatti di Mafia Capitale e alla celebre teoria di Massimo Carminati, dove la politica e gli affari si intrecciano con il “mondo di sotto”, quello criminale.