Sono tantissimi i nuovi film al cinema da giovedì 6 aprile. Molti gli italiani in sala, che corrono il serio rischio di perdersi tra il ritorno di Puffi, Power Rangers e Selene. Se questi titoli avranno vita breve (la settimana prossima arriva l’ottavo capitolo di Fast & Furious…), c’è un solo ed unico imperdibile: il nuovo capolavoro del maestro finlandese Aki Kaurismäki.

Power Rangers

Sono 350 gli schermi che ospiteranno il reboot sugli studenti trasformati in guerrieri per difendere la Terra dalla minacciosa Rita Repulsa (Elizabeth Banks). Negli Usa ha già incassato 67 milioni di dollari, merito della nuova formula giovane e della curiosità per la Yellow Ranger Trini, il primo supereroe gay di una produzione mainstream.

L’altro volto della speranza

Vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino, il seguito ideale di Miracolo a Le Havre è una commedia surreale e deliziosa che torna ad affrontare il tema spinoso dei migranti (e della loro accoglienza). Protagonista è il siriano Khaled, profugo scampato alla guerra che sbarca a Helsinki chiedendo asilo: il suo destino incrocerà quello di Wilkstrom, un finlandese di mezza età che sogna di aprire un ristorante. Restate umani e correte a vedere questo piccolo grande film.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 6 aprile

Underworld: Blood Wars

La saga action fantasy con la vampira guerriera Kate Beckinsale arriva al quinto capitolo. Stavolta Selene dovrà arrivare a sacrificare se stessa per porre fine all’eterno duello tra Lycan e Vampiri. Definitivo.

In Between – Libere, disobbedienti, innamorate

L’esordio di Msyaloun Hamoud, già definito il Sex and the City arabo, racconta le vite di tre giovani donne arabe israeliane a Tel Aviv, alla ricerca della libertà e della propria identità in un mondo chiuso e legato alle tradizioni. Un film liberatorio e scorretto, che è costato alla regista la fatwa di alcuni integralisti palestinesi.

Piccoli crimini coniugali

Alex Infascelli dirige Sergio Castellitto e Margherita Buy in un thriller coniugale basato sul romanzo (e successiva pièce teatrale) di Eric-Emmanuel Schmitt. La vicenda è quella di un uomo che perde la memoria: con la moglie innamorata e carnefice a fargli da guida, cerca di recuperare un passato che sembra perduto. Una commedia nera “sull’amore ai tempi del rancore”.

La parrucchiera

Stefano Incerti torna nella sua Napoli con una commedia colorata e spassosa dedicata a tutte le donne. Protagonista è Rosa, bellissima ragazza dei quartieri spagnoli che attira su di se le attenzioni di tutta la zona, dai suoi datori di lavori Lello e Patrizia a Salvatore, da sempre il suo grande amore.

Ovunque tu sarai

Ricky Memphis, Primo Reggiani e Francesco Montanari sono tra i protagonisti di questa commedia sulla strada che porta al Santiago Bernabeu di Madrid, il tempio del calcio. È il viaggio di quattro amici tifosi che, con il pretesto della trasferta pallonara per vivere l’addio al celibato di uno di loro, finiranno per fare i conti con i loro dubbi e le loro paure.

The Startup – Accendi il tuo futuro

Qual è il sogno di ogni ragazzo (e non solo) di oggi? Inventare una app e svoltare. È quello che riesce a fare Matteo Achilli, il protagonista del nuovo film di Alessandro D’Alatri. The Social Network all’italiana, la storia di un diciottenne con un’idea milionaria. Ma come nella migliore tradizione, per il successo c’è sempre un prezzo da pagare.

La meccanica delle ombre

Sorprendente spy thriller francese che guarda a John Le Carré, La conversazione e I tre giorni del Condor, l’esordio di Thomas Kruithof è un polar che vede François Cluzet nei panni di Duval, contabile ex alcolista e disoccupato. Contattato da una misteriosa organizzazione per trascrivere intercettazioni telefoniche, accetta l’incarico: rimarrà invischiato in un intrigo che vede coinvolti i servizi segreti.

Il segreto

Lontani i tempi di Il mio piede sinistro e Nel nome del padre, Jim Sheridan torna dopo cinque anni di silenzio con un melò che lo riporta in Irlanda, ai tempi della Seconda guerra mondiale. Rooney Mara è Roseanna, una donna rinchiusa per 70 anni in un manicomio criminale per aver ucciso il suo bambino. Attraverso le pagine del suo diario, si scopre ciò che l’ha portata a quel gesto.

I Puffi: viaggio nella foresta segreta

Non poteva che esserci Cristina D’Avena (doppiatrice e interprete della nuova sigla) per il sequel dell’animazione (in ben 500 sale) che ha riportato al cinema il cartoon di Peyo. Stavolta Puffetta, Forzuto, Tontolone e Quattrocchi sfuggiranno a Gargamella e scopriranno alcuni misteri legati alle loro origini.

Silenzi e parole

Peter Marcias (La nostra quarantena, Dimmi che destino avrò) mette a confronto e in comunicazione due realtà in apparenza molto distanti tra loro, ma accomunate da principi ispirati alla solidarietà umana e alla partecipazione civile: i riti e le attività dei frati cappuccini del convento di Sant’Ignazio e dell’associazione ARC che difende e promuove i diritti della comunità LGBT.

Piani paralleli

Un film-concerto sui cinque giorni di ritiro che il jazzista Giovanni Mazzarino ha trascorso alla Fazioli Concert Hall per la registrazione del suo ultimo album. Un documentario che racconta le prove dell’orchestra, l’approccio dei musicisti con la scrittura e la personalità di Mazzarino, le conversazioni, l’amicizia, le paure, la consapevolezza di un momento unico e straordinario, fino al concerto finale.

Virgin Mountain

A due anni di distanza, arriva in sala il tenero e surreale ritratto di un “bamboccione” islandese firmato Dagur Kári (Nói albinói). Fusi ha 43 anni, vive con la mamma e proprio non vuole entrare nel mondo degli adulti. Sarà costretto ad abbandonare il nido quando nella sua vita piombano inaspettatamente un’esuberante donna e una bambina di otto anni.