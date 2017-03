2 CONDIVISI Condividi Tweet

Strano weekend di uscite in sala quello che coincide con la Festa delle Donne: i nuovi film al cinema da giovedì 9 marzo sono soltanto sei perché da mercoledì 8 ne sono arrivati cinque che puntano dichiaratamente al pubblico femminile. Poco male, perché la parte del leone (o meglio, del bestione) spetta al ritorno di King Kong, che occupa ben 500 schermi. Agli altri resteranno le briciole? Scopriamolo insieme.

Kong: Skull Island

L’ultimo a riportare sul grande schermo lo scimmione era stato Peter Jackson nel 2005. Stavolta, in questo King Kong meets Apocalypse Now (come l’ha definito il regista Jordan Vogt-Roberts), il titanico gorilla dovrà vedersela con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson e John Goodman. Spettacolo garantito da una scintillante CGI.

Il padre d’Italia

Il nostro consiglio per il film italiano della settimana è l’opera seconda di Fabio Mollo (Il Sud è niente): il racconto dell’amicizia tra un trentenne confuso e introverso (Luca Marinelli, attualmente il miglior attore italiano) e una donna squinternata al sesto mese di gravidanza (Isabella Ragonese). Due estranei che si troveranno a compiere insieme uno stralunato viaggio da Nord a Sud attraverso l’Italia di oggi.

Tutti i nuovi film al cinema da giovedì 9 marzo

Il diritto di contare

Arrivata su 250 schermi in occasione dell’8 marzo, la storia vera di tre ricercatrici nere (Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae) che hanno lavorato alla NASA negli anni ’60. Tre rivoluzionarie che, contribuendo alla spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, hanno superato ogni forma di barriera e sono diventate un modello d’ispirazione per le nuove generazioni. Ecco la nostra recensione.

La luce sugli oceani

Presentato in Concorso a Venezia 2016 e tratto dal romanzo omonimo di M. L. Stedman, il mélo di Derek Cianfrance (Blue Valentine, Come un tuono) unisce un trio di star da far girare la testa: Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz. Tre destini che si incrociano intorno al disperato bisogno di genitorialità di una coppia.

Questione di karma

Da Edoardo Falcone (regista di Se Dio vuole), una commedia su un industriale sprovveduto (Fabio De Luigi) che viene raggirato da un dandy truffaldino (Elio Germano, “esordiente” nel genere), il quale gli fa credere di essere la reincarnazione di suo padre. Un’idea che è piaciuta così tanto a Hollywood che Bryan Singer (il regista di, tra gli altri, I soliti sospetti, X-Men e Superman Returns) ne farà un remake americano. Figuriamoci se non piacerà al pubblico italiano, così in vena di Occidentali’s Karma.

Mister Universo

Scovatelo nella dozzina di sale in cui è in programmazione perché ne vale davvero la pena. Da Tizza Covi e Rainer Frimmel (lei italiana, lui austriaco: insieme già autori di La pivellina e The Shine of the Day), una poesia che viaggia sul labile confine tra finzione e documentario per raccontare la storia di Tairo, giovane e infelice domatore di leoni. La scomparsa del suo amuleto portafortuna sarà la scusa per intraprendere un viaggio attraverso l’Italia in cerca di Arthur Robin, ex mister Universo, l’uomo che gliel’aveva regalato.

Bleed – Più forte del destino

La storia vera del pugile Vinny “Paz” Pazienza (Miles Teller), campione dei superleggeri negli anni ’80 e vittima di un terribile incidente automobilistico a causa del quale rischiò di perdere, in maniera irreversibile, l’uso delle gambe. Il classico boxing movie di caduta e rinascita, che piacerà agli amanti del genere.

Autopsy

Un cadavere misterioso in un obitorio da incubo: il thriller horror della settimana è diretto da André Øvredal (Trollhunter) e vede protagonisti due medici legali, padre e figlio (Brian Cox ed Emile Hirsch), impegnati a effettuare l’autopsia del corpo di una giovane donna dall’identità sconosciuta. È l’inizio di una storia sovrannaturale dai risvolti terrificanti.

Gomorroide

Cinema regionalistico, mon amour. I Ditelo Voi, un passato nelle reti locali campane e giunti alla ribalta nazionale con Made in Sud, prendono beatamente per il culo la camorra, Saviano, Garrone, Sollima e la serialità televisiva con questa parodia sopra le righe. In Campania e Lazio sarà un successo: ecco 5 buoni motivi per andare a vederlo.

Strane straniere

Altro film da cercare nelle sale (appena 15) e sostenere a tutti i costi. Elisa Amoruso (Fuoristrada) racconta le storie di Ana, Ljuba, Rady, Sihem e Sonia: cinque donne arrivate in Italia da varie nazioni e che qui si sono fermate per motivi diversi. Nel nostro Paese hanno trovato una nuova patria e hanno ricostruito la propria identità oltre l’emigrazione.

Phantom Boy

Per i più piccoli, l’animazione francese firmata Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol, la stessa coppia già candidata all’Oscar per Un gatto a Parigi. Dai tetti della capitale francese si passa ad una New York pericolosa, dove l’ispettore Alex si affida ai poteri di Léo – un ragazzino con la capacità di diventare invisibile, volare e passare attraverso i muri – per arrestare il misterioso killer che lo ha quasi ucciso in un agguato.