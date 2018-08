0 CONDIVISI Condividi Tweet

Professore per amore è la commedia romantica che segna la quarta collaborazione tra Hugh Grant e il regista e sceneggiatore Marc Lawrence. I due avevano già lavorato insieme in occasione di Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi, Scrivimi una canzone e Che fine hanno fatto i Morgan?. Stavolta Grant interpreta Keith Michaels, uno sceneggiatore di successo (ha vinto addirittura un Premio Oscar nel 1998) caduto in disgrazia. Lasciata Hollywood in piena crisi creativa, ha divorziato e ha bisogno di un lavoro. Così si trova praticamente costretto ad accettare l’offerta di un corso di sceneggiatura in un’università decentrata a Binghamton dalle parti di New York.

Professore per amore, film su amori e seconde chance

Keith non ha alcuna voglia di insegnare perché ritiene che sia inutile e, una volta formata la classe, cerca di fare il meno possibile. Ma proprio qui fa un incontro speciale: quello con Holly Carpenter (Marisa Tomei), una madre single tornata sui banchi di scuola. Grant, amico di vecchia data del regista, ha collaborato alla sceneggiatura di Lawrence, che conosce bene il bucolico campus di Binghamton: lo ha frequentato come studente e ci ha incontrato sua moglie. Qui è tornato per realizzare questo film brillante e dal sapore retrò sulle seconda possibilità che la vita inaspettatamente ci offre. Nel cast spicca anche uno strepitoso J.K. Simmons, preside con un passato nel corpo dei Marines e padre di famiglia disfunzionale.

Professore per amore, cast stellare con Grant e Tomei

Grant, ormai ex scapolo d’oro e playboy incallito (si è sposato a 57 anni con la produttrice svedese Anna Eberstein), ha speso parole di grande rispetto e affetto per Marisa Tomei. “È una delle più grandi attrici della nostra generazione”, ha raccontato in una intervista a Collider. “Mi intimidiva un po’ perché è un’attrice di metodo. Era entrata in profondità nel suo personaggio mesi prima che iniziassimo le riprese, mentre io non sono affatto così. Siamo arrivati al risultato finale da angolazioni molto diverse. Marisa è davvero incredibile. Si rifiuta di recitare una battuta a meno che non sappia assolutamente perché la sta dicendo”.