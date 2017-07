65 CONDIVISI Condividi Tweet

La programmazione tv per Paolo Villaggio è un omaggio alla memoria del grande genio comico, morto oggi a 84 anni. Ecco tutte le variazioni dei palinsesti Rai, Mediaset, La7 e Sky dopo la sua scomparsa.

Iniziamo da Rai 1 che posticipa Big Wedding per una serata a tema. Prima con una puntata speciale di Techetechetè. Poi con Fantozzi contro tutti (1980) a partire dalle 21:25. Edizione speciale anche per Sottovoce a partire da 00:40. Su Rai 2, alle 23:23, andrà in onda il cult Fantozzi subisce ancora, con Mariangela incinta di Loris Batacchi (Andrea Roncato) e le titaniche olimpiadi aziendali. A seguire lo speciale Stracult realizzato da Marco Giusti con un’intervista memorabile e tanti rari materiali d’archivio Rai.

Sui canali specializzati ce n’è per tutti i gusti. Rai Movie parte stanotte con l’intervista di Federico Pontiggia per Movie Mag e prosegue fino a domani con Signore e signori, buona notte (ore 14:00), Pappa e ciccia (ore 16:00), Fantozzi contro tutti (ore 17:50) e Fantozzi subisce ancora (ore 19:30).

Mediaset non è da meno. Rete 4 manda in onda alle 21:15 Fantozzi del 1975, il capostipite della saga tragicomica del ragionier Ugo. Canale 5 proporrà uno Speciale Tg5 in seconda serata al posto della puntata di Top Secret. Su La7, Enrico Mentana conduce in prima serata uno speciale interamente dedicato al comico genovese. A seguire in seconda serata andrà in onda il cult Fracchia contro Dracula.

La programmazione tv per Paolo Villaggio

Anche la rete Discovery Nove Tv aggiorna il palinsesto, scegliendo Fantozzi in Paradiso in prima serata. A completare il quadro ci penserà Iris: sabato 8 luglio a partire dalle 11:30, presenta una maratona dal titolo Paolo Villaggio – Non solo ragioniere. In programma tutti i film non-fantozziani, dallo stracult Fracchia la belva umana a Le comiche passando per Sogni mostruosamente proibiti e Dove vai in vacanza.

Infine, dal 3 al 9 luglio Sky Cinema Comedy programma un grande omaggio a Villaggio. In prima e seconda serata con maratona finale domenica, andranno in onda Io speriamo che me la cavo e Fantozzi il ritorno (lunedì 3), Le comiche 2 e Fantozzi 2000 – La clonazione (martedì 4), Fantozzi in Paradiso e Banzai (mercoledì 5), Fantozzi – Il ritorno e Tre tigri contro tre tigri (giovedì 6), Fantozzi 2000 – La clonazione e Palla di neve (venerdì 7), Io no spik inglish e Io speriamo che me la cavo (sabato 8), Il… Belpaese e Le comiche 2 (domenica 9).