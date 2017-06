62 CONDIVISI Condividi Tweet

L’effetto nostalgia domina ormai sia il grande che il piccolo schermo: dopo reboot e remake di film cult (come Point Break e Blade Runner) e grandi ritorni di programmi storici (come Furore), ecco che il pubblico si prepara a rivedere Sarabanda stasera in TV.

Sarabanda stasera in tv: ecco cosa aspettarci da questo ritorno del quiz musicale anni ’90/2000

Alle 21.10 su Italia Uno Enrico Papi farà il suo trionfale ingresso nel celebre studio – opportunamente rinnovato – del quiz musicale più celebre degli anni ’90. Il presentatore è di recente tornato alla ribalta e Grazie ai social e ad una buona dose di autoironia, perfettamente dimostrata sia durante le sue esilaranti imitazioni al Tale e Quale Show che nel suo primo video musicale intitolato, per l’appunto, Mooseca (come il suo tormentone quando era al timone dello show):

Una delle prime novità rigurda proprio questa buffa e popolarissimahit: sarà, infatti, la sigla ufficiale di Sarabanda stasera in TV. Che altro dobbiamo aspettarci? Innanzitutto la durata: saranno tre puntate evento in tutto, si terranno sempre nello stesso giorno della settimana (martedì) alla stessa ora su Italia Uno. I concorrenti saranno otto per puntata, divisi in quattro campioni storici e quattro appartenenti alla ‘nuova generazione’.

Chi rivedremo nella prima delle puntate evento di Sarabanda?

Durante la prima puntata di martedì 13 giugno rivedremo il team ‘cult’ composto daMarco Manuelli “Coccinella”, Gabriele Sbattella “Uomo Gatto”, David Guarnieri “Allegria” e Antonietta Palladino “Professora” alle prese con nuovi sfidanti.

Le nuove e vecchie modalità di gioco che andranno in onda

Le modalità di gioco saranno in parte nuove ma, naturalmente, mireranno a riprendere principalmente i format tanto amati dal pubblico, quindi rivedremo l’Asta musicale, il Pentagramma, lo Spaccasecondo e il gioco finale 7×30.

Se volete seguire il programma e commentarlo live, troverete la pagina ufficiale di Facebook Sarabanda e un account Twitter ( @SarabandaTV).