Sei mai stata sulla luna? campione d’ascolti in tv nella sera dell’8 marzo. La commedia di Paolo Genovese con Raoul Bova e Liz Solari, andata in onda su Rai1, ha stracciato la concorrenza: la contrapposizione città-campagna attualizzata allo scontro tra Milano e la provincia pugliese ha conquistato il pubblico del prime time, incollando allo schermo 3.414.000 spettatori pari al 14.4% di share.

Merito del fascino dei due protagonisti e della loro alchimia, del ricco cast di attori (Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Sergio Rubini, Neri Marcoré, Giulia Michelini, Emilio Solfrizzi, Dino Abbrescia, Rolando Ravello) e soprattutto dei toni ariosi e leggeri della sceneggiatura di Genovese, Pietro Calderoni e Gualtiero Rosella (basata sul film tv francese L’amour vache di Camille Pouzol). Una conferma di quanto era già accaduto all’uscita in sala, quando il film aveva incassato quasi 3 milioni di euro.

Sei mai stata sulla luna? campione d’ascolti: gli altri?

Agli altri sono rimaste le briciole. La porta rossa si conferma ma è in calo: 2.987.000 spettatori per uno share pari al 12.8%. Little Big Show, il talent di Gerry Scotti su Canale5, debutta bene ma senza sfondare (2.804.000 spettatori, 12.8% di share), mentre Chi l’ha visto? e Le Iene Show tengono con il loro pubblico di riferimento (rispettivamente 2.051.000 e 1.583.000 spettatori). Sfiorano il milione di spettatori il grande classico con Mel Gibson, Braveheart, e il talk di La7, La Gabbia Open.