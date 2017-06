0 CONDIVISI Condividi Tweet

Era da un po’ che non sentivamo parlare di Buona la Prima di Ale e Franz, il programma di improvvisazione teatrale che nel 2007 era stato una vera e propria rivelazione comica del piccolo schermo.

Mercoledì 14 giugno alle 21.15 su Italia Uno torna in TV Buona La Prima di Ale e Franz

I due volti celebri di Zelig tornano finalmente in prima serata, ed il pubblico è pronto ad accoglierli calorosamente. Il format vincente del loro show – che ha da subito rapito i fan – è in apparenza molto semplice: un palco, una scenografia fissa, vari oggetti di scena, ospiti a sorpresa e, dalla regia, un suggeritore (famoso) che legge degli input ai due attori, i quali recitano e improvvisano senza nessun copione.

A dispetto di questa ‘facilità’, lo sforzo artistico è altissimo, e dimostra quanto la coppia di comici sia professionale, affiatata e assolutamente padrona delle tecniche di recitazione e dei tempi comici. Le gag di Buona La Prima di Ale e Franz, infatti, sono esilaranti (potete rivederne qualcuna su YouTube) e spesso attingono anche da questioni estemporanee e personali (siamo pronti a scommettere, infatti, che Alessandro Basentini di Ale e Franz coglierà l’occasione per fare un po’ di autoironia su delle voci che circolavano su di lui fino a qualche mese fa sul perché sia dimagrito così tanto).

Tutte le novità della nuova edizione: previste anche ‘missioni esterne’

Presenti sul palco per questa nuova edizione la simpaticissima Katia (Katia Follesa) e Sandro (Alessandro Betti),gli amici di una vita. A loro si aggiungerà anche Enzo (Enzo Paci),che sarà l’invadente vicino di casa. Ma le novità non finiscono qui: come suggeritori della nuova edizione troveremo nomi celebri come Francesco Pannofino, Graziano Cesari, Pierluigi Pardo, Nadia Toffa, Geppi Cucciari e Paola Maugeri. E, infine, l’ambientazione non sarà più solo quella interna: il suggeritore di turno potrà anche decidere di mandare uno degli attori in giro per Milano a compiere ‘missioni esterne’.

Ci sarà da divertirsi!