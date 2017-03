7 CONDIVISI Condividi Tweet

Stasera in TV con Emma Stone e Ryan Gosling

Sono i due protagonisti del momento, i divi da Oscar che hanno incantato tuto il mondo con le loro performance in La La Land, il musical che celebra i sogni e l’amore (e che ha quasi vinto l’Oscar quest’anno): la loro intesa viene da una lunga carriera insieme che inizia proprio con Crazy Stupid Love (2011), una commedia romantica in programmazione stasera su Italia Uno alle 21.10.

Così, su due piedi, potrebbe sembrare la solita storia d’amore scontata, con il protagonista belloccio (Gosling) che dispensa consigli ad un uomo imbranato di mezz’età (Steve Carell), mentre una brava ragazza (Stone) gli gravita intorno e per puro caso approccia a lui senza essere vittima dal suo fascino da latin lover. Ebbene, il consiglio che vi diamo in questo venerdì, se l’aria primaverile non vi ha convinto ad uscire di casa, e di dare una chance in più a questo film:

Innanzitutto, le ‘coppie’ protagoniste appartengono a diverse generazioni. Steve Carell, Julianne Moore (all’epoca 51enne e più bella che mai), Marisa Tomei e Kevin Bacon (che si farà così odiare che vorrete prenderlo un po’ a pugni anche voi) raccontano del mondo adulto, di quello che affronta i matrimoni, i momenti di stanchezza, le occasioni perse in giovinezza che non ritornano (o forse sì).

Ryan e Emma mostrano – grazie ad un’alchimia fresca e divertente – che anche gli stereotipi possono essere ribaltati con una bella risata. Che le ragazze non sono vittime del ‘conquistatore di turno’, ma che sanno prendersi quello che vogliono, e a volte anche di più. E che tutte le difese e le tecniche in amore crollano solo quando ci si ritrova con la persona con cui quelle strategie cominciano a sembrare ridicole. E il momento ‘Dirty Dancing’ vi farà ridere (e ammirare insieme alla protagonista gli ‘addominali disegnati su photoshop’ di Ryan).

In ultimo, in Crazy Stupid Love troviamo anche la generazione dei più piccoli: figli, fratellini, baby sitter. Giovanissimi protagonisti che si affacciano al mondo dell’amore, che vivono divorzi, tradimenti e disequilibri familiari sulla loro pelle con l’igenuità di chi è ad un passo dal diventare grande.

La trama non è scontata, più nel suo sviluppo che nel finale. Ed i dialoghi riescono a raccontare, scostandosi un po’ dalla solita retorica strappalacrime, qualcosa in più delle relazioni, dei modi di amare che conosciamo e degli sbagli che facciamo sul nostro percorso. E se proprio non vi basta, sappiate che questo primo contatto, questa prima complicità tra i due attori, li ha portati a condividere lo schermo e le scarpette da ballo in maniera assolutamente deliziosa: