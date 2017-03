1 CONDIVISI Condividi Tweet

Andrà in onda stasera 22 marzo l’ultima puntata de La Porta Rossa, la fiction rivelazione di RaiDue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. La vicenda “spettrale” di Cagliostro e Anna sta per giungere al termine, e sul web ormai impazza l’hashtag #chihauccisoCagliostro.

In un’intervista video di TV Sorrisi e Canzoni il protagonista ha assicurato che con stasera “Si concluderà la vicenda, l’indagine avrà finalmente un esito e la matassa si sbroglierà“. Niente finale aperto che lascia sperare in una seconda stagione? “Una ‘porta’ aperta rimane – dice ridendo Guanciale – Ormai non è più un mistero: è andata talmente bene che si sta pensando a come elaborare una nuova serie di puntate che siano all’altezza delle prime“. Lucarelli, insomma, è già al lavoro.

Ultima puntata de La Porta Rossa: com’è stato per Lino Guanciale diventare Cagliostro?

Ma com’è stato ‘vestire i panni’ di un fantasma per l’attore? “Beh, è diverso che recitare un ruolo normale perché sei sempre da solo. Negli ultimi giorni di riprese i miei colleghi di set ormai non mi ca*avano proprio più! […]Erano abituatissimi a stare in scena come se io non fossi”. Nel complesso la giudica “Un’esperienza di solitudine forzata” che l’ha aiutato moltissimo con il suo personaggio.

E continueremo a vedere la sua fantasmagorica solitudine durante l’ultima puntata de La Porta Rossa, nel quale, come già anticipato, si risolveranno molti dubbi. Ma non senza prima aver complicato ancora la vicenda…

Anticipazioni e teorie sul gran finale della fiction

Innanzitutto Vanessa deciderà finalmente di condividere il suo segreto con Filip, ma poi arriverà la notizia della morte di Raffaele che la sconvolgerà nuovamente. Anna, dal canto suo, avrà dei sospetti precisi rispetto a questa tragedia, e Cagliostro scopre un particolare di Piras a cui non aveva pensato prima… Successivamente, nel secondo e definitivo episodio, Vanessa verrà interrogata da Stella e Paoletto sulla morte di Raffaele. La visione della Porta Rossa di Cagliostro acquista sempre più senso: Anna minacciata da un uomo con la pistola, la verità che finalmente viene a galla…

La matassa si sbroglia, ma ora sappiamo che una porticina rimane aperta. Fateci sapere cosa pensate del gran finale!