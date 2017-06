711 CONDIVISI Condividi Tweet

Un amore senza fine è il remake del film diretto da Franco Zeffirelli nel 1981. Basato sull’omonimo romanzo di Scott Spencer, questo teen drama firmato Shana Feste ha per protagonisti i britannici Gabriella Wilde e Alex Pettyfer. Lei è Jade Butterfield, una ragazza di buona famiglia. Lui è David Elliot, l’affascinante figlio di un meccanico. I due si conoscono, si sentono attratti l’uno dall’altra e finiscono per innamorarsi. Ma la loro relazione è ostacolata dai genitori di Jade, che fanno di tutto per separarli.

Un amore senza fine è un mèlo sentimentale sull’amore oltre classi sociali e barriere. Una rivisitazione che porta il marchio dei produttori Josh Schwartz e Stephanie Savage, gli autori di serie adolescenziali come The OC, Gossip Girl e The Carrie Diaries.

Wilde e Pettyfer sono i nuovi Jade e David, interpretati nell’originale da una bellissima Brooke Shields e dal tutt’ora misconosciuto Martin Hewitt. Ad interpretare Hugh, il papà di lei, è Bruce Greenwood mentre la madre Anne ha il volto di Joely Richardson, la figlia di Vanessa Redgrave. L’ex anti-Terminator Robert Patrick impersona invece Harry, il padre di David.

Un amore senza fine, Romeo e Giulietta 2.0

Wilde e Pettyfer sono i moderni Giulietta e Romeo di questo film che ha richiesto loro uno sforzo particolare. I due infatti hanno trascorso molto tempo insieme prima dell’inizio delle riprese per creare tra loro la giusta alchimia. Gabriella nel cast ci è finita quasi per caso: la sua parte era stata inizialmente offerta a Emma Roberts, la nipote di Julia. Ad Alex, invece, questo progetto ha quasi stroncato la carriera.

Pettyfer era in predicato per il ruolo di Christian Grey in Cinquanta sfumature di grigio, poi andato a Jamie Dorman. Dopo Un amore senza fine, è stato estromesso dal giro della Hollywood che conta. Il motivo? Come reso noto da Hollywood Reporter, Alex si è reso insopportabile sul set. Arrogante e irrispettoso, si è fatto una pessima fama per il suo caratteraccio. Non a caso, dal 2014 ad oggi, ha recitato soltanto in due film, Elvis & Nixon e The Strange Ones.