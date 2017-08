119 CONDIVISI Condividi Tweet

Una coppia modello è il quarto episodio della mini-serie tv Purché finisca bene. La fiction vede Bianca Guaccero e Sergio Assisi insieme per la quarta fiction dopo Capri, Capri 2 e Assunta Spina. Il film intreccia le storie di due coppie al capolinea: Enzo (Daniele Pecci) e Ada (Chiara Ricci), Adriano (Assisi) e Valeria (Guaccero).

Il giorno delle loro udienze di separazione, Enzo, marito gentile e sensibile tradito da Ada, conosce Adriano, tanto simpatico quanto bugiardo e infedele, trascinato in tribunale da una sconsolata Valeria.

Al termine dell’udienza, i due uomini si ritrovano al bar e si confidano. Se il primo si dispera nel vedere suo matrimonio andare a rotoli, il secondo sicuro e spavaldo non ha dubbi: lui sa come riconquistare la sua amata Valeria. Purtroppo Adriano si sbaglia, sua moglie non ha nessuna intenzione di perdonarlo. Senza un soldo e senza un tetto sotto al quale andare a dormire, Adriano si presenta a casa di Enzo pregandolo disperatamente di ospitarlo per quella notte.

La convivenza tra i due si rivela da subito molto difficile ma il loro desiderio di riconquistare le proprie mogli li spinge a stringere un patto e a prolungare la convivenza. Ognuno si farà messaggero d’amore presso la moglie dell’altro. Le cose tuttavia non vanno mai come si spera. E con una serie di divertenti equivoci, le loro vite diventano sempre più complicate, soprattutto quando Orietta (Simona Marchini), la madre di Enzo, scopre che suo figlio convive con un altro uomo.

Una coppia modello, le nuove famiglie italiane in tv

Una coppia modello è un tv movie che indaga, con i toni leggeri della commedia, le famiglie ridefinite dell’Italia di oggi. “Interpreto una donna molto attenta al look e all’esteriorità che si ritrova un marito sciupafemmine”, ha raccontato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni. “Faccio il tipico 40enne mai cresciuto ossessionato dall’idea falsa del vincente, che cerca solo donne, macchine e denaro”, ha precisato Assisi. La coppia modello, alla fine, si rivelerà quella formata proprio dai due uomini, “due personaggi opposti che insieme si completano, una coppia modello nell’amicizia”.

Il modello è anche quello della più classica commedia all’italiana. “Valeria è un personaggio ironico, mi ha ricordato le nostre commedie del passato e soprattutto Matrimonio all’italiana con Mastroianni e Sophia Loren”, ha detto a Vanity Fair la Guaccero, recentemente protagonista di una gaffe virale a Reazione a catena. “Far ridere è difficile soprattutto per noi donne, spesso si ha un pregiudizio nei nostri confronti: se si è carine non si può far ridere. E chi lo ha detto? In questo caso ho messo a disposizione il mio lato comico e la voglia di giocare”.