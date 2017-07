0 CONDIVISI Condividi Tweet

Oltre gli ostacoli della vita: Words and Pictures

Love story e commedia sulla battaglia dei sessi, Words and Pictures vede per la prima volta insieme sul grande schermo Juliette Binoche e Clive Owen. Presentato in anteprima al Festival di Toronto 2013, il film è diretto da Fred Schepisi – famoso per aver realizzato con successo commedie (Roxanne, Creature selvagge) e drammi (Un grido nella notte, Sei gradi di separazione) – e scritto da Gerald Di Pego (Le parole che non ti ho detto, Phenomenon).

La storia raccontata nel film è liberamente ispirata agli anni di lavoro come insegnante di scuola superiore di Di Pego. Un periodo nel quale lo sceneggiatore ha cercato di rendere appetibili ai suoi studenti scrittori che usano il linguaggio in maniera insolita e si è dovuto relazionare con i colleghi e le infrastrutture scolastiche.

“Non mi piace battere sempre la stessa strada con i miei film, non amo ripetermi”, ha dichiarato Schepisi a Indiewire. “In alcune storie come questa di Words and Pictures, c’è una certa familiarità. Ma la brillantezza del lavoro di scrittura di Gerald ha reso questo progetto originale e differente. Lo script prende continuamente una strada inaspettata e penso sia stato ciò ad attrarmi. Adoro le persone che combattono cercando di fare sempre qualcosa di diverso, di andare oltre nella propria vita. Questo film non è soltanto una love story in cui due persone si incontrano e si innamorano. È piuttosto una bella storia umana sul cercare di superare le debolezze e le difficoltà della vita e sul trovare qualcuno che possa aiutarti a farlo”.

Oltre ai due protagonisti, il cast principale del film è completato da Valerie Tian (la studentessa d’arte Emily, una delle poche a non essere intimidita da Dina), Bruce Davison (l’insegnante di storia Walt, grande amico di Jack in cui si rivede da giovane), Adam DiMarco (lo studente Dale), Josh Ssetuba (lo studente Cole), Navid Negahban (Will Rashid, il preside della scuola), Christian Scheider (Tony, il disilluso figlio di Jack) e Amy Brenneman (Elspeth, amministratrice della scuola).

Una curiosità: i quadri di Dina sono stati realizzati da Binoche stessa.

Trama

Jack Marcus è un brillante ma tormentato insegnante di letteratura in una scuola privata di alto livello. Un tempo scrittore stimato e di successo, è afflitto da un blocco creativo e, infastidito dai commenti dei suoi studenti sui social network, ha cominciato a bere più del dovuto. Ben presto si ritrova come collega Dina Delsanto, una pittrice astratta che insegna arte al campus e che soffre di artrite reumatoide. Inizialmente la sintonia tra i due stenta a decollare. Ma nel disperato tentativo di ottenere l’apprezzamento dei suoi allievi, Jack escogita un piano che prevede una sfida con Dina e i suoi alunni per dimostrare, con una competizione vera e propria, cosa sia più utile o importante tra le parole e le immagini. Dina e i suoi studenti accettano la sfida e la battaglia ha inizio…

Data Uscita: 23-05-2014 (USA) 13-11-2014 (Italia)

Regia: Fred Schepisi

Genere: Commedia, Drammatico, Romantico

Nazione: USA (2014)

Cast:

Juliette Binoche

Clive Owen

Bruce Davison

Navid Negahban

Amy Brenneman

Valerie Tian

Adam DiMarco

Christian Scheider

Janet Kidder