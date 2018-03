ricky martin sui figli e l'amore

22 CONDIVISI Condividi Tweet

Con il ritorno della ‘latin wave’ – a detta sua grazie al grande successo di ‘Depacito’ – ha presentato il suo nuovo singolo ‘Fiebre’, con Wisin & Yandel: in una bella intervista per Il Corriere Della Sera, ecco le belle parole di Ricky Martin sui figli, l’amore nella sua vita e le emozioni che lo spingono a cantare e recitare. Emozioni che per molto tempo ha dovuto nascondere…

Ricky Martin sui figli e sull’amore: “Tutti mi sconsigliavano di fare outing”

Nel 2001 la decisione di fare coming out gli era stata ampiamente sconsigliata da amici e colleghi. Il motivo? Avrebbe perso – secondo loro – tutta la fama di s3x symbol e icona di seduzione:

“Elvis, Julio Iglesias e altri hanno contribuito al mondo della musica entrando nella storia. Cerco di essere sexy? Non consciamente. Sono cresciuto in una piccola isola dei Caraibi, forse conservatrice, ma con una certa libertà sull’aspetto fisico. La nostra musica è sensuale, ses*uale, seduttiva. Sono cresciuto così: non posso ignorarlo”.

Nel suo ultimo pezzo Fiebre si parla di una ‘lei’: di chi si tratta? Il cantante fa chiarezza una volta e per tutte (una risposta che, siamo sicuri, andrebbe bene anche per questo articolo del Rolling Stone su Tiziano Ferro):

«Uso «lei», ma dietro può esserci un «lui» o una persona trans. Il genere non dovrebbe mai essere un problema. L’amore e l’identità sessuale si manifestano in molti modi e nessuno può permettersi di giudicare la natura di altri»

Per quanto riguarda i pensieri di Ricky Martin sui figli e sull’amore, in generale, che smuove la sua vita, il cantante portoricano ha dichiarato: “La ‘febbre’ di cui parlo nella canzone mi viene per la famiglia, il romanticismo, i social media e la musica. Ma la cosa più importante è essere a contatto con le mie emozioni. Per molti anni le ho nascoste, quindi mi dà la febbre poter essere aperto e trasparente su come sono».

Il rapporto con i due bimbi di 9 anni ed i social network

Il cantante e suo marito hanno due gemelli di 9 anni: come vive la paternità e il sempre più presente rapporto con i social? “Non sono ancora pronto, ma ormai ci siamo. Per ora mi chiedono di usare il mio telefono. Bisogna spiegargli che i social danno accesso a molte informazioni, ma possono anche essere pericolosi. Ho una fondazione che combatte i trafficanti di esseri umani e vediamo che si stanno infiltrando nei social contattando ragazzi e ragazze per farli prostituire».