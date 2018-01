23 CONDIVISI Condividi Tweet

Nicolas Cage ha speso tutto il patrimonio con acquisti lussuosi e assurdi. Lo rivela il Daily Mail, secondo il quale l’attore avrebbe dilapidato ben 150 milioni di dollari in soli 7 anni. Collezionista di oggetti bizzarri e animali esotici, sul premio Oscar di Via da Las Vegas serpeggerebbe lo spettro della bancarotta.

La lista della spesa di Nicolas Kim Coppola è lunga e singolare. Buona parte di quanto guadagnato a Hollywood se n’è andato in case. Oltre dieci, disseminate tra la California, il Colorado e New York, compreso un castello da 8 milioni di dollari.

Cage ha anche acquisito la famigerata villa LaLaurie a New Orleans nel 2006 per 3,45 milioni di dollari. Secondo la leggenda, la casa, infestata da fantasmi, apparteneva a una serial killer di nome Delphine LaLaurie, che avrebbe ucciso e torturato i suoi schiavi nell’Ottocento. Appassionato di auto, nel 1997 l’attore ha usato i proventi di Con Air e Face/Off (circa 450.000 dollari) per la Lamborghini Miura appartenuta allo scià di Persia.

Un’altra mania sono i fumetti da collezione. Ha fatto sua la copia di Action Comics #1 che contiene la prima apparizione di Superman per 1 milione e mezzo. L’anello di fidanzamento per Lisa Marie Presley gli è invece costato 65 mila dollari, prima che la sua ex moglie lo gettasse in mare dopo una furiosa lite a bordo del loro yacht.

Come Nicolas Cage ha speso tutto il patrimonio

Tuttavia le spese più assurde di Cage sono altre. Si è fatto costruire una tomba a forma di piramide a New Orleans con sopra incisa la scritta “Omnia Ab Uno” (“Tutto è nell’uno”). Per alcuni simbologia alchemica, per molti un semplice omaggio a Il mistero dei Templari. A Leonardo DiCaprio ha strappato all’asta un teschio di dinosauro, poi restituito al governo mongolo poiché risultato rubato.

La sua collezione include inoltre due cobra albini, uno squalo, un coccodrillo, un “polpo domestico” e teste rimpicciolite di pigmei (esposte nelle sue dimore per motivi sconosciuti). Calcolando che Cage deve ancora 6,3 milioni di dollari dei 14 richiesti all’Irs (il fisco statunitense), si spiega perché starebbe accettando ruoli a destra e a manca. Soltanto tra il 2016 e il 2017, ha partecipato addirittura a 12 film. Quasi tutti tremendi, Cane mangia cane escluso.