Sono tanti a domandarsi quanto guadagna Heather Parisi a Amici 17. Assoldata dal talent come commissaria esterna insieme a Giulia Michelini, Marco Bocci, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Simona Ventura, la ballerina e showgirl sarebbe una delle più coccolate da Maria De Filippi. La Fascino, la società di produzione della conduttrice-autrice-presentatrice Mediaset, non avrebbe badato a spese per soddisfare tutte le necessità della star di Cicale. Almeno secondo quanto riportato da Dagospia.

Quanto guadagna Heather Parisi a Amici 17?

Come rivelato dal sito diretto da Roberto D’Agostino, Parisi guadagnerebbe circa 50.000 euro a puntata. Si tratterebbe di un cachet notevole, forse uno dei più alti. Compreso quello del direttore artistico Luca Tommassini. Ma non solo. A quanto pare Heather sarebbe soddisfatta in ogni esigenza dall’azienda di Maria De Filippi. La Fascino avrebbe messo a sua disposizione un hotel di lusso per tutta la sua famiglia (la ballerina vive a Hong Kong con l’attuale compagno Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013 e da cui ha avuto nel 2010, a 50 anni, i gemelli Elizabeth e Dylan), un van privato, truccatori e parrucchieri sempre a disposizione.

Heather Parisi: Amici è una fortuna

Una fortuna ripagata con le frequenti uscite accresci-Auditel della showgirl, che prima ha attaccato professori e commissari del programma, poi ha inscenato uno scontro con Simona Ventura e infine con Alessandra Celentano. Fascino PGT S.R.L., tuttavia, può permettersi uno sforzo economico del genere. Dopo un 2017-2018 da sogno per l’audience dei programmi condotti da Maria De Filippi, le entrate della società sono balzate l’anno scorso del 37% a 64,5 milioni di euro. Senza considerare che i ricavi dal marketing hanno reso 4,2 milioni. Il bilancio si è chiuso così con 2,6 milioni di profitti, in aumento del 160% sull’anno precedente: alla luce di questi risultati, uno sforzo per Heather Parisi si può pure fare.