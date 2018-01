389 CONDIVISI Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Aldo Grasso non se le mandano a dire. È scontro aperto tra la moglie di Paolo Bonolis e il critico tv del Corriere della Sera. Tutto è cominciato una settimana fa, quando Bruganelli ha postato sui social delle immagini del suo viaggio verso il Kenya con i figli.

Nulla di strano, se non fosse che questi scatti arrivano da un jet privato. Un’ostentazione di ricchezza che non è piaciuta ai followers di Sonia.

Così la foto di Sonia Bruganelli e Bonolis (nello specifico della figlia che sfoglia i giornali a bordo) ha scatenato una serie infinita di commenti al vetriolo. Tra questi, quello più tagliente è arrivato da Grasso. “Sonia Bruganelli, la signora Bonolis, parte per le vacanze di Natale con la famiglia e immortala l’evento con una foto alla figlia Adele sul jet privato noleggiato per raggiungere il Kenya”, ha scritto sul Corriere.

“Lo scatto viene condiviso su Instagram ed è di nuovo polemica, quasi per riflesso pavloviano. Gli odiatori da tastiera si scatenano e gli epiteti più carini riguardano l’ostentazione del lusso, la sfrontatezza, la provocazione. La signora Bonolis non è nuova a queste sortite. Già lo scorso anno aveva suscitato polemiche quando aveva postato la foto della sua famiglia che andava in vacanza a Formentera a bordo di un aereo privato. Aveva anche pubblicato un video in cui si vede un amico mentre tenta di convincerla a prelevare 30 euro da un bancomat di Cortina per provare a vivere come quelli di Pechino Express. La risposta della signora fu sprezzante: ‘Che ci faccio con trenta euro? Questa cosa politically correct… Siete tutti falsi’”.

È scontro tra Sonia Bruganelli e Aldo Grasso

“La signora Bonolis è cosciente di quello che fa, le piace provocare, un po’ come le figlie di Trump, Ivanka e Tiffany, che hanno fatto gli auguri di Natale agli americani dalla loro piscina di Mar-a lago, in bikini. La signora Bonolis può usare i soldi come meglio crede, è un suo sacrosanto diritto. Nondimeno, la classe è proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata”.

Un affondo che ha colpito Bruganelli, che ha deciso di replicare su Instagram con un video sarcastico. “Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere, come tutti quelli che se lo possono permettere, un aereo privato. Adesso solo eliche. Se può scrivere che mi sono ravveduta, sono contenta, altrimenti me ne farò una ragione”.

