La villa romana di Massimo Troisi è stata messa in vendita. Ma le modalità di questa decisione hanno mandato su tutte le furie la famiglia dell’attore e regista napoletano. La casa, in zona Parioli, contiene ancora parte degli arredi utilizzati dal geniale comico di San Giorgio a Cremano, scomparso a soli 41 anni nel 1994.

L’abitazione fu ceduta dagli eredi di Troisi – in particolare la sorella Rosaria, che si è poi spesa per portarne avanti la memoria – nei mesi seguenti la sua morte. Sempre ad una specifica condizione: che i successivi proprietari ne mantengano la struttura interna voluta da Massimo.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Messaggero, i familiari sarebbero ora infuriati perché un’agenzia immobiliare ha messo in vendita la villa “sfruttando” il nome Troisi. L’obiettivo è proprio quello di provare a spuntare un prezzo più alto.

Negli annunci online, infatti, la società che si sta occupando della vendita ha fatto di tutto per mettere in evidenza il nome dello storico proprietario. Insomma, un vero e proprio sciacallaggio. Nell’annuncio si legge chiaramente che all’interno dell’abitazione ci sono ancora dei “cimeli” appartenuti a Troisi. Inoltre si specifica che chi la comprerà avrà l’opportunità di trasformarla in una sorte di casa-museo.

Villa romana di Massimo Troisi: la famiglia indignata

“Il suo fine senso dell’umorismo non era che l’ennesima eredità della nostra famiglia, insieme a quel bagaglio di valori che contribuì a mantenerlo sempre una persona integra”, ha spesso detto Rosaria. Come testimoniato di recente anche da Lello Arena. Ora la sorella e gli eredi avrebbero dato mandato ad un legale di fare il possibile per evitare che il nome di Massimo venga coinvolto in speculazioni commerciali. La villa, in via Adelaide Ristori 9 a Roma, è situata in una delle zone più chic della Capitale.

La casa, che si sviluppa su due livelli per un totale di 330 metri quadrati, include anche una piccola sala, la cui realizzazione fu voluta proprio da Troisi per proiettare film da vedere insieme ai suoi amici più stretti.